DELFI PARIISIS | Kanepile kaasa elanud tennisetreener Redt Reimal: kreisi mäng, aga tugevam vaim võitis!

Reimal jagas oma muljeid Kanepi (WTA 88.) 6:7 (4), 6:0, 7:5 võidust hiinlanna Shuai Zhangi (WTA 50.) üle kohe pärast mängu lõppu tribüünilt alla tulles.

"Kreisi mäng, aga natuke tugevam vaim võitis," rõõmustas Reimal. "Oligi arvata, et tuleb võrsete mäng. Võitis agressiivsem ja vaimselt tugevam. Tegelikult oli kõik väga väheses kinni ning võinuks minna nii- või naapidi. Samas tundus kogu aeg, et kui Kaia natukene käiku lisab, siis ta peaks olema parem."

Reimal tunnustas Kanepit, et ta esimese seti käest minemisest pead norgu ei lasknud. "See, et ta ei murdunud, näitab tema tugevust. Väike ärevus tekkis otsustavas setis 4:1 seisul, kui oleks võinud ka 5:1 ette minna, aga see on suur slämm, mitte tavaline turniir - see on täiesti normaalne!"

"Esimese seti algus oli mõlemalt poolt luurav ja ettevaatlik. Mängu alguse tempo sobis Zhangile rohkem. Teises ja kolmandas setis oli Kaia dikteerivam pool. Mida pikemaks mäng läks, seda rohkem initsiatiiv tema poole kaldus. See mäng ei sõltunud Zhangist, vaid Kaiast. Mida tema teeb? Kas ta võtab ära või ei võta? Võttis ära!"

” See mäng ei sõltunud Zhangist, vaid Kaiast. Mida tema teeb? Kas ta võtab ära või ei võta? Võttis ära! Redt Reimal, tennisetreener

Teada on, et Kanepil on mõlema jala kandadega probleeme, kuid Reimali sõnul see täna küll välja ei paistnud.