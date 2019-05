DELFI PARIISIS | Kanepi üldfüüsise treener Tustit: loos pole hea ega halb, Kaia ja Görges on kaks võrdset mängijat

Aprilli lõpus pidi Kanepi end maha võtma ka Maroko turniirist, kuid seda hoopis teisel põhjusel. "Ameerikast Eestisse lennates hakkas õlg valutama. Raske öelda, kas ta oli halvas asendis või millest. Eestis tehti talle süst ja seetõttu oli vaja nädal aega täiesti vabaks võtta. Sel ajal mängida ei saanud," rääkis Tustit.

Viimane paik, kus Kanepit mängimas võis näha, oli Madridi turniiri kvalifikatsioon, kus ta vandus 4. mail otsustavas ringis alla tšehhitar Kristina Pliškovale.

Görgesil samuti terviseprobleemid

Kuigi Kanepi keha viimastel nädalatel võistlusmänge pole pidanud taluma, siis võistluspaus Tustiti sõnul enne suuri slämme kunagi hea ei ole. "Mängukogemusest on kindlasti puudus, see on selge. Psühholoogiliselt on suurturniirile ilma pidevalt mänginuna kindlasti raske minna. Rooma turniirist oli tal enda sõnul vaja loobuda sellepärast, et kui ta tavaliselt poolhaigena mängima läheb - palavikku veel ei olnud -, siis on järgmisel päeval päris haige. French Open oli piisavalt lähedal, et ta ei tahtnud riskida," lisas Tustit.

Kanepi alustab French Openit esmaspäeval. Täpne ajakava selgub ilmselt alles pühapäeva õhtul. Avaringi vastaseks sakslanna Julia Görges, kellega Kanepi on aastast 2011 kohtunud kuuel korral. Omavaheliste mängude seis on 3:3. Viimati oldi vastamisi tänavu märtsis Indian Wellsis. Sakslanna võidunumbrid olid 6:3, 2:6, 6:3.

"Loos ei tekita minus mingeid mõtteid. Olen näinud igasuguseid loose. Ükski neist pole ei õnnetu ega õnnelik. Vaatad: "Halep" Mõtled: "Ei meeldi". Samas ei meeldi ka mõni, kes on palliga väga osav. Aga ta võib kõigiga mängida. Ma ei ütle, et see oli hea või halb loos. Kaks võrdset mängijat. Indian Wellsis oligi võrdne mäng: Kaia tegi teises setis kaks servimurret, punktide arvult oli praktiliselt võrdne heitlus. Lihtsalt üks õnnetu joonpall, mis oli sees, sellest tuli murre ja oligi kõik," meenutas Tustit õnnetul moel käest libisenud kolmandat setti.

Görges pole samuti viimasel ajal just raudse tervisega hiilata saanud. Viimase kahe kuu jooksul on ta vigastuse tõttu pidanud pooleli jätma kaks turniiri, viimase neist Roomas, enne seda Stuttgartis.

"Tahaks loota, et tuleb põnev kohtumine. Tundes Kaiat, siis tean, et ta on võimeline mängima kõigiga," lisas Tustit.