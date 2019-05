DELFI PARIISIS | Kanepi treener oli sõnatu: "Neljas ring - uskumatu, imeline!"

33-aastane Kanepi (WTA 88.), kes pääsenud kuuel korral suure slämmi veerandfinaali ja nüüd üheksandat korda neljandasse ringi, pühkis Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste kolmandas teelt 22-aastase venelanna Veronika Kudermetova (WTA 68.).

"Mis ma oskan öelda... Kaia on uskumatu! Neljas ring - imeline! Mängida nii sitke vastase vastu nii puhas teine ja kolmas sett on lihtsalt imeline. Kudermetova on üks suuremaid lööjaid tuuril ning kindlasti üks tuleviku tipptegijaid," rääkis Bjelica kohe pärast mängu Eesti ajakirjanikele.

"Mängutase oli suurepärane. Esimene sett oli üldiselt hea, kuid Kaia eksis mõningatel õnnetutel lühikestel pallidel. Samas on see mõistetav, sest sa ei oota kunagi pärast väga head servi endale palli väljaku esimese meetri peale. Selle nahka läksid kaks-kolm tähtsat punkti. Puhas ebaõnn."

Uskumatu vaimutugevus

"Teises ja kolmandas setis näitas Kaia uskumatut vaimutugevust. Ta oli seal, et võidelda absoluutselt iga punkti pärast. Ma ütleksin, et selle mängu otsustas rohkem Kaia suur mäng kui vastase väsimus. Ilm oli küll soe, aga punktid olid väga tugevad ja mitte nii aeglased kui mõnel teisel väljakul."

16 parema seas ehk kaheksandikfinaalis kohtub Kanepi pühapäeval või esmaspäeval - taastumise mõttes sobiks viimane variant paremini - maailma 31. reketi Petra Marticiga. Horvaatlanna võttis peaväljaku esimeses kohtumises vägeva skalbi teise asetusega tšehhitari Karolina Pliškova üle, võites teda tunni ja 27 minutiga 6:3, 6:3. Kanepi ja Kudermetova matš kestis tund ja 52 minutit.

"Võtame endale aja, et sellest võidust rõõmu tunda ning taastuda. Teeme eeltöö hiljem," lisas Bjelica ning siirdus peaväljaku alla mängijate ruumidesse hoolealust õnnitlema.