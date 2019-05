DELFI PARIISIS | Kanepi treener Ivan Bjelica: eesmärk oli hiinlanna värisema panna

"Täpselt see esimeses setis juhtuski. Ta ei olnud tõrjetel piisavalt agressiivne, vaid hoidis lihtsalt palli mängus. Teine tüdruk ei tundnud ohtu ning oli eksimatu. See oligi teises ja kolmandas setis teistmoodi."

Bjelica kiitis ka Kanepi oskust õigel ajal tempot muuta ning võrgumängust kaunid punktid endale napsata. "Aga see näitab tema talenti, mis? Kui teine tüdruk oli nagu sein, liikus vaid vasakule ja paremale, siis Kaia pani tähtsatel punktidel 5:5 seisul kaks tilkpalli, mis olid otsustavad."

Kas esimese seti kaotusest on natuke kahju? "Kahju on sellest, et ta pidi nii kaua väljakul viibima, aga see on suur slämm. Kõik tüdrukud mängivad siin hästi. Zhang ei eksinud peaaegu üldse. Tundub, et ta tegi väga vähe lihtvigu (Zhangil kogunes 35 lihtviga, Kanepil 41 - toim)."

” Kõige tähtsam oli, et vastane tunneks Kaia tõrjete ohtlikkust ja sellest värisema lööks. Ivan Bjelica, Kanepi treener

Bjelica tunnistas, et Kanepi senised kaks mängu Pariisis on kulutanud kõvasti närvirakke. "See on lõbus ja stressirohke korraga. Pean tõdema, et viimased kaks mängu on pinge lakke löönud. Seda on juba natuke liiga palju!"

Järgmise vastase kohta hakkab Bjelica eeltööd tegema juba täna õhtul. Kanepit ootab kolmandas ringis venelanna Veronika Kudermetova, keda ta tänavu Charlestonis liivaväljakul juba 7:6 (4), 6:3 võitis.

"Naudime praegu seda võitu. Kordan oma sõnu: kui Kaia taastub hästi, võib ta kõigiga mängida. Eeltöö algab täna õhtul. Aega on piisavalt. Homme treenime kergemalt, aga kindlasti mõned pallid lööme. Peame ta värskena, aga siiski teravana hoidma. Täna polnud tal jalgadega probleeme. Matš oli pikk, aga ta oli lõpus endiselt võimas. See on hea märk!"