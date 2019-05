DELFI PARIISIS | Kanepi sai maailma tippspetsialisti vastuvõtult kaasa vaid ühe soovituse: rohkem puhata!

"Oleme viimased kolm aastat pidevalt otsinud, kuidas tema vigastusi leevendada. Eelmisel aastal käisime Prantsusmaal hetke ühe parima selle ala spetsialisti juures, kes ütles, et seal on operatsioone ja kõike muud juba nii palju tehtud, et tema mängutsükkel peabki lihtsalt hõredam olema. Sellise koormusega nagu varem ei saa enam mängida. See oligi kogu soovitus. Ning sel ajal, kui sa ei mängi, pead ennast kogu aeg ravima. Muid lahendusi polegi," rääkis Tustit.



” Puhkus on absoluutselt alahinnatud. Mida turniiri lõpupoole, seda olulisemaks see muutub. Indrek Tustit



Selle nädala alguses tekitas tennisemaailmas kerget furoori vanameistri Roger Federeri vabadus pärast esimese ringi võitu esmaspäev täiesti treeninguvabaks võtta. "Kas nii ikka saab? On see siis ühele tippmängijale kohane?" küsiti siit-sealt. Tustiti sõnul on karjääri samasse faasi jõudnud ka Kanepi: "Puhkus on absoluutselt alahinnatud. Mida turniiri lõpupoole, seda olulisemaks see muutub. US Openil võttis ta näiteks eelmisel aastal (jõudis neljandasse ringi - toim) viimased päevad täiesti vabaks."

Spetsiaalsed sisetallad käimis- ja jooksutossudel

French Openil, nagu ka kõikidel teistel turniiridel juba viimased poolteist aastat, kasutab Kanepi taastumiseks kõikvõimalikke vahendeid, sealhulgas krüoteraapiat, millega tegelemiseks leiab tavaliselt võimalusi igas maailma suurlinnas. Põrutuste pehmendamiseks kasutab maailma 88. reket spetsiaalseid sisetaldu, mille ta lasi jalanõudele, nii võistlus- kui ka vabaajatossudele paigaldada vahetult enne Pariisi tulemist Šveitsis.

"Taldu käis ta tegemas vahetult peale Rooma turniiri. Vaatame, kuidas need mõjuvad," ütles Tustit ja rääkis, kuidas sportlased selliseid taldu saavad: "Tavainimesele tehakse selliseid taldu umbes kaks nädalat - lähed kohale, tehakse mõõtmised-asjad ära, saadetakse postiga koju. Sportlastele tullakse tihti vastu. Talle tehti kohapeal viie-kuue tunniga ära. Pidi lindi peal käima, vaadati kaameraga... Samal päeval sai juba kätte. Sellised tallad pannakse statsionaarselt iga jalanõupaari sisse, käimis- ja mängutossude jaoks eraldi."

Loe veel

Vasak õlg, mis on Kanepil kõvasti kinni teibitud, Tustiti sõnul sel turniiril tema mängu pole seganud. Teipi on ta sellel kandnud juba viimased paar aastat.



Kaia Kanepi Foto: REUTERS/SCANPIX



"25-aastasest tennisemängust on selles õlas juba patoloogilised muutused tekkinud. See ei ole enam tavalise terve inimese õlg. Vahel teeb rohkem valu, vahel ei tee üldse. Soovitatav oleks toetuseks igal mängul teipi kanda," sõnas Tustit. "Varasemalt on olnud päevi, kus ta ei saa servimisel palli üles viia, sest kõrgemale tõstes on õlg valus. Praegu see teda ei sega."

Tervisega on suuremaid ja väiksemaid probleeme ka vendadel Bryanitel, kes täna said meespaarismängu teises ringis 7:5, 7:6 (6) jagu Briti vendadest Ken ja Neal Skupskist. Bryanitel, kõigi aegade edukamatel paarismängijatel (Bobil 16, Mike'il 18 suure slämmi tiitlit, lisaks 2012 Londoni olümpiakuld - toim) on French Openil seitsmes asetus.

"Poisid ütlevad ise, et liiv on nende kehade jaoks parem. Nad ütlevad, et kõvaväljak ületab liiva vaid siis, kui võidad kahes setis. Kui kolmandasse setti läheb, ei ole järgmisel päeval nii hea olla," sõnas Tustit, kes juhendab Bryaneid alates 2016. aastast.