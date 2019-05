DELFI PARIISIS | Kanepi juhendaja Ivan Bjelica: see on mu treenerikarjääri suurim võit!

Alles hiljuti enda mängijakarjääri lõpetanud Bjelica juhendas enne Kanepit meesmängijaid Futures ja Challenger sarjades. Eesti ajakirjanikud püüdsid ta kinni pärast Kanepi mängu 1. väljaku sissepääsu juures.

"Olen väga õnnelik ja uhke, et Kaia 1:4 kaotusseisust end mängu tagasi võitles. See oli minu arust esimese ringi matšidest üks tugevamaid paare tabelis. Julia on samuti hea mängija, aga kui Kaia on oma tsoonis, võib ta võita ükskõik keda ja seda ta täna ka näitas!" rõõmustas serblane.

"Mul on hea meel, et Kaia vigastustest välja tulles ja vähese mängupraktikaga sellise asjaga hakkama sai. Võtame nüüd üks mäng korraga. Ma tõesti näen, et piire hetkel ei ole. Näis, kuidas edasi läheb. Tähtis on praegu tema keha eest hoolitseda."

"Maratongeim, mis tegi seisuks 2:1, oli kindlasti murdepunkt. Kanepi avaldas vastasele kõvasti survet. Görges päästis heade löökidega murdepalle. Ma ei muretsenudki selle geimi pärast nii palju, sest nägin juba enne seda Kaia head suhtumist. Ja isegi, kui ta seda võitnud poleks, olen kindel, et mäng oleks ikkagi õiges suunas läinud. See oli imeline geim ja suurepärane mäng. Väga ilus päev meie jaoks!"

"See on kindlasti mu treenerikarjääri suurim võit. Enne Madridi ma polnud ühtegi TOP 100 mängijat juhendanudki. Tahaks näha, et ta võidaks nüüd paar mängu järjest ja pääseks teise nädalasse, aga nagu ma ütlesin, võtame üks mäng korraga. Heal päeval võib ta siin tabelis kõiki võita."