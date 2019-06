DELFI PARIISIS | Kanepi järgmine vastane pärast ühte elu suurimat võitu: ma armastan Roland Garrosi!

Kindlasti keskenduda oma mängule ja üritada dikteerida, mitte lasta seda temal teha, sest see on tema suurim tugevus. Ma pidin selle võimaluse temalt ära võtma. Kohati oli see raske, eriti kui ta mind murdis ja mõned äralöögid tegi - just nende pärast teda ju tuntaksegi. Olen lihtsalt õnnelik, et suutsin närvi hoida ja selle lõpule viia.

Näed sa oma tabelipoolt vaadates siin tõelist võimalust?

(Naeratades) Ma ei vaata seda. Võtan lihtsalt mäng korraga. Pärast seda, kui ma tagasi tulin, lõpetasin turniiritabeli vaatamise. Tean lihtsalt oma järgmist vastast ja ongi kõik. Sest vaid nii püsid sa fookuses ja rahulik.

Kas teil on Roland Garrosiga eriline suhe?

Ma ei tea, kas Roland Garrosil on minuga eriline suhe või mitte, aga minul temaga küll. Ma armastan seda turniiri. Ma armastan seda väljakukatet. Tunnen end siin tõesti hästi ning loodan, et ma suudan esimest korda sammu kaugemale teha.

Sul oli mõned aastad tagasi tõsine seljavigastus. Kuidas selg praegu on?

Ma polnud tagasi tulles kuigi stabiilne, aga tunnen end nüüd tugevamini. See häirib mind siit ja sealt, aga üha vähem ja vähem. (Naeratades) Praegu tundub hästi.