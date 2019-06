DELFI PARIISIS | Kanepi alistanud Martic peab traditsiooni murdma: pärast turniiri võtan paar klaasikest, ma luban!

Tõesti, see oli päris raske. Eelmised päevad on olnud päris külmad ja äkitselt on 30 kraadi ja lauspäike. Mul oli samuti raskusi. Ma sain peavalu ning ka tuul ei teinud asja kergemaks. Pidevalt pidi valvel olema, millal see puhub. Tegin seetõttu mõned topeltvead, aga üldiselt arvan, et ma pean rahule jääma, et selle kõigega toime tulin.

Mida sa kõigist neist üllatustulemustest arvad, mis turniiril, ja eriti ka sinu tabelipoolel juba juhtunud on? Kuidas sa nendele vaatad ja kuidas see sinu mängu mõjutab?

See on naiste tennis ja kuulub igapäevaelu juurde. Üllatusi juhtub kogu aeg. Edetabelikohta silmas pidades on need üllatused, aga need juhtuvad juba nii tihti, et ma ei tea, kuidas neid enam kutsuda.

Kindlasti lisavad need enesekindlust, sest sa tead, et võid minna ja võita kõiki. Tüdrukud tõestavad seda iga päev. See teeb meile, kes me ei ole top 5 või top 10 seas, elu lihtsamaks, kui sa tead, et võid nendele mängijatele haiget teha.

Kaks aastat tagasi, kui sul siin hästi läks, ütlesid sa, et lubad endale iga võidu järel klaasikese veni. Kas see traditsioon kestab veel?

Ei, ma ei saa seda enam lubada (naerab). See on minu jaoks liiga dehüdreeriv. Praegu pean ma keskenduma vedeliku tarbimisele ja puhkamisele. Aga peale turniiri ma luban endale paar klaasi, ma luban!

Pärast Karolina Pliškova alistamist kolmandas ringis ütlesid sa, et su eesmärgid on suuremad kui teise asetusega mängija võitmine. Kas Roland Garros on midagi, mida sa eriliselt võita tahad või sa unistad ükskõik millisest suurest slämmist?

Mulle meeldiks võita ükskõik milline suur slämm. Kui see juhtuks, oleks ma kõige õnnelikum inimene üldse! Aga see on kahtlemata mu lemmik. Kui ma saaks ühe valida, siis võtaksin selle. See oleks unistuste täitumine. Sada protsenti!