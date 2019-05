DELFI PARIISIS | Kaia Kanepi ütles palju vaidlusi tekitanud kotkasilma teemal sõna sekka

Kuid kotkasilma teema liivaväljakul pole tennisemaailmas sugugi viimase aja küsimus, vaid olnud õhus juba 2006. aastast peale, mil seda süsteemi esimest korda kõrgetasemelistel kõvaväljakuturniiridel kasutama hakati. "Pall jätab liivale jälje, milleks siis veel tehnoloogia?", võiks ju küsida. Uuendusmeelsemad inimesed vaidlevad jällegi vastu, et jälg võib teinekord olla ka petlik, kui ilm on näiteks tuulisem.



Kaia Kanepi 2019. aasta French Openil Foto: Zuma Press/Scanpix



Tihti tuleb ette olukordi, kus pukikohtunik ronib oma toolilt alla, kuid hakkab mängijaga arutlema hoopis mõne teise, varasemalt tekkinud jälje üle. On isegi juhtunud, et mängija, kes teab, et pall oli sees, tõmbab reketiga selle kõrvale hoopis uue jälje (2009. aasta French Openil Robin Söderling mängus Rafael Nadali vastu) ja üritab sellega kohtunikku eksitada.

Argumente kotkasilma poolt ja vastu liivaväljakutel võib otsida igasuguseid. Traditsionalistid kuulutavad, et selle imevidina puudumine liival on veel üks viimaseid väheseid asju, mis tennist juurte juures hoiab. Mängijatel aga oleks mugavam, kui neil oleks piiripealsete pallide puhul kindlus, et neile joonekohtunike poolt "ära" ei tehta. Lõplikku tõde ei saa muidugi ühelgi väljakul garanteerida, sest joonemeeste (või -naiste) otsuseid võib kotkasilmaga vaidlustada nagunii vaid teatud arv kordi (3 korda seti jooksul, kui tuleb välja, et kohtunikul oli õigus).

