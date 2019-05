DELFI PARIISIS | Kaia Kanepi: tunne on rahulik, sest olen varemgi suurel slämmil teises ringis olnud

Kuidas sa end praegu tunned? "Rahulikult. Olen varemgi suurel slämmil teises ringis olnud," muigas Kanepi. "Olukord on teine tõesti - ma pole sel aastal nii palju võistelnud ja häid võite saanud, välja arvatud võit Mertensi üle (Charlestonis teises ringis alistas belglanna Elise Mertensi - toim). Aga olen ikkagi rahulik."

"Alustasin väga hästi, aga siis kadus äkki kõik täiesti ära. Ilmselt seetõttu, et ma pole palju võistlusolukorras olnud, tegi mängu rabedaks. Mida aeg edasi, seda paremini mängu sisse sain. Vastane ei saanud nii suurt edumaad (Görges läks murdega 4:1 ette - toim), sain uuesti järgi," kommenteeris Kanepi, kes alles märtsis kaotas Indian Wellsi kõvaväljakul Görgesile kolmes setis 3:6, 6:2, 3:6.

"Võrreldes kõvaväljakuga mul oli temaga täna madalam tempo tõttu lihtsam ning ta ei servinud nii hästi kui seal. Mul oli ka sel korral palju rohkem õnne. Ei mäleta enam, kui otustavad need [võrgulindi abiga võidetud] punktid olid, aga päris palju oli õnne."

Kuigi kõrvaltvaatajatele jäi mulje, et mängu murdehetk oli teise seti kolmas, üle veerand tundi kestnud Görgesi servigeim, mille Kanepi murdis, siis eestlanna ise nii ei tunne.

"Ma ei ütleks, et see otsustav oli. Ma ei tea, kas ta pärast seda sisemiselt loobus või mitte. Ma ei usu, miks ta peaks? Minu jaoks oli see lihtsalt üks geim. Mõtlesin, et küll siis järgmise geimi kätte saan, kui seekord ei saa."

Küsimusele, kas selle geimi võitmine andis lisatõuke ja enesekindluse, vastas Kanepi: "Ma ei jõua mängu ajal selliste asjade peale mõelda. Mul on nii palju mänge olnud, kus ma olen võitnud nii edu- kui ka kaotusseisust. See, et ma nüüd paari geimiga ees olen, ei tähenda kunagi, et mäng tehtud oleks."