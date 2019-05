DELFI PARIISIS | Kaia Kanepi: olen uhke, et suutsin nii agressiivselt mängida

Ei ole. Kasutan õlga palli ülesviskel. Ilmselt on see sellepärast nii, et ma pole nii palju mänge pidanud. Kui oled enne mängu ärevam, on lihtsam tõrjuma hakata.

Millise oma mänguelemendi üle sa täna kõige rohkem uhke olid?

Olen uhke, et suutsin hästi agressiivselt ka liiva peal mängida. Ma ei tooks ühtegi konkreetset elementi välja. Teises-kolmandas setis oli päris hea tunne tagajoonelt mängida.

Millal sa teada said, et Petra Martic võitis Karolina Pliškovat - kas enne või pärast oma matši? Ja kuidas see sind mõjutas?

Ma ei vaadanud lõpptulemust. Nägin, et Martic oli avaseti võitnud ja teine oli tasavägine. Mingil hetkel, kui mäng läbi sai, arvasin, et Martic võitis, aga ei mõelnud selle peale üldse. Mul oli endal raske mäng tulemas. Vahet polnud, kuidas see matš lõppes.

Kas iga võiduga tuleb natuke pingeid ka juurde või oled rahulik ja võtad ühe mängu korraga?

Praegu ei ole pingeid juurde tulnud. Esimene mäng oli minu jaoks kõige pingelisem. Ilmselt on ka suure slämmi poolfinaal ja finaal pingelisemad, aga ma pole varem nii kaugele jõudnud.

Ihkad väga jõuda...?

(Naerab) Igal pool tahaks kaugele jõuda ja kogu aeg võita.

Kudermetova rääkis, et on viimased päevad haigusega võidelnud ja tundis ka täna end halvasti. Kas see oli sulle kuidagi näha või aru saada?

Ei olnud.