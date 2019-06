DELFI PARIISIS | French Openi paarismängu võidud ei leevendanud Kontaveidi üksikmängu kaotusevalu

Teises setis võitlesid hiinlannad end mängu tagasi 1:4 kaotusseisust, kolmandas lasid Kontaveit ja venelanna käest 4:0 eduseisu. "Vastased hakkasid järsku paremini ja agressiivsemalt mängima. Ma ei ütleks, et me ise oleks midagi valesti teinud," kommenteeris Kontaveit Pariisis viibivatele Eesti ajakirjanikele. "Geimid olid väga tasavägised. Nad panid teises setis tempot juurde ning otsustava seti võitsid nad üle noatera. See oli igati võidetav mäng. Kahju, et nii läks."

Kontaveidilt küsiti, kas kaks võidukat mängu paarismänguturniiril leevendasid pisut teisipäevast ebaõnnestumist üksikmängu avaringis (Kontaveit kaotas tšehhitarile Karolina Muchovale 6:3, 2:6, 2:6 - toim), kuid Eesti esireket vastas sellele lühidalt: "Ei ütleks, et leevendas."

Anett Kontaveit - Darja Kasatkina. Foto: Zuma Press/Scanpix

Samas tõdes ta, et paarismängus kaheksandikfinaali jõudmine oli tema jaoks positiivne üllatus: "Paarismäng on hoopis teistmoodi asi. Me pole kumbki tegelikult paarismängijad ning see turniir oli meie jaoks nagunii boonus. Muidugi on tore, et me nii kaugele jõudsime. Tavaliselt olen slämmidel paarismängus minimaalselt üks-kaks võitu saanud. Ikka on meeldiv, et meil kaks ringi nii hästi mängisime.

Kontaveit mängib Kasatkinaga paari ka muruturniiridel Birminghamis (algab 17. juunil) ja Wimbledonis (algab 1. juulil). Lisaks neile turniiridele osaleb Kontaveit ka Eastbourne'i turniiril, mis algab 23. juunil ja lõpeb vahetult enne Wimbledoni.

Pariisist sõidab Kontaveit umbes nädalaks ajaks koju. "Laen kodus akusid, aga puhkus see kindlasti ole," ütles Kontaveit.