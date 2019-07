BLOGI WIMBLEDONIST | Kaia Kanepi alistas maailma 97. reketi ja pääses teise ringi

Kaia Kanepi - Stefanie Vögele

milvi: Tubli oled,Kaia.võta asja mõnuga ja rahulikult.kaotada pole midagi,ainult võita

Meelis Naudi: Mängu statistika:

Marianne Schmidt: Tubli Kaia!!!

Vahur: Super, Kaia! Pidasid vastu :) :)

Raul Ojassaar, Wimbledon: Pöörane matš! Ei taha ette kujutada, kui kurnav see olla võis. Aga võit on võit!

Meelis Naudi: Olemas! 6:4! Raskelt tuli, aga tuli!

Meelis Naudi: Kolmas matšpall!

Meelis Naudi: Vögele päästab taas.

Meelis Naudi: Kanepilt täpne löök ja teine matšpall!

Meelis Naudi: Kanpi lõi pikaks. Tasa.

Meelis Naudi: Täpselt piki piiri ja matšpall!

Meelis Naudi: Kanepi päästab ka selle!

Meelis Naudi: Vögele saab kolmanda murdepalli!

Meelis Naudi: 40:40. Ka teine murdepall päästetud!

Meelis Naudi: 30:40. Esimene päästetud!

Meelis Naudi: 15:40. Murdepallid!

Meelis Naudi: 15:30. Kanepi lööb võrku. Jälle lihtviga..

Meelis Naudi: 15:15. Kanepi lööb lihtsa palli pikaks.

Meelis Naudi: Kanepi alustas servimist - 15:0.

Meelis Naudi: 5:4! Kanepi murrab taas!

Meelis Naudi: Esimese murdepalli lööb Kanepi napilt pikaks.

Meelis Naudi: 40:0 ja kolm murdepalli!

Meelis Naudi: Kanepi pääseb vastase pallingul 30:0 ette.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Momentum muutub kogu aeg. Kumbki naine ei suuda oma hoogu hoida.

Meelis Naudi: 4:4. Vögele murrab kohe tagasi!

Meelis Naudi: 15:40. Ai-ai! Kaks murdepalli!

Meelis Naudi: 15:30. Kanepi ei taba palli korralikult.

Meelis Naudi: 15:15 Kanepi servil.

Meelis Naudi: 4:3! Kanepi murrab ja võidab teise geimi järjest kuivalt!

Meelis Naudi: 40:0 ja kolm murdepalli!

Meelis Naudi: Kanepi pääseb vastase servil 30:0 ette.

Meelis Naudi: 3:3. Kanepi võidab oma pallingugeimi kuivalt.

Meelis Naudi: Juba 40:0.

Meelis Naudi: Kanepi kindlalt 30:0 ette.

Meelis Naudi: 2:3. Vögele hoiab pallingut.

Meelis Naudi: 30:40. Kaialt napilt auti.

Meelis Naudi: Tasa 30:30.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kaia näeb juba suhteliselt väsinud välja. Pidevalt võrku või pikaks minevad esimesed servid ei aita loomulikult kaasa - iga selline löök on ju luhta läinud vaev.

Meelis Naudi: 15:15 Vögele servil.

Meelis Naudi: 2:2. Vögele murrab ja viigistab!

Meelis Naudi: 15:40 ja vastasel kaks murdepalli!

Meelis Naudi: Kanepi jääb oma pallingul 0:30 kaotusseisu.

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti, Vögele saab raskustega oma servigeimi kätte, 2:1

Kaspar Ruus: Kanepi eksib servi tõrjel, 40:40

Kaspar Ruus: Kanepil kasutada murdepall, A:40

Kaspar Ruus: Kanepi on Vögele geimis ees 30:15

Raul Ojassaar, Wimbledon: Vögele on nüüd lagunemise märke näitamas. Pärast seda, kui ta kohtunike peale pahaseks sai, pole ta veel ühtegi geimi võitnud.

Kaspar Ruus: Kanepi võidabki oma geimi kindlalt ja on otsustavas setis ees 2:0!

Kaspar Ruus: Kanepi lööb rabaku maha, 40:15

Kaspar Ruus: Kanepil kohe kasutada kolme murdepalli, millest juba esimese ta realiseerib! 1:0

Kaspar Ruus: Kanepi on Vögele servigeimis ees 30:0

Kaspar Ruus: Veidi ka statistikat, serviässasid on löönud Kanepi 8, Vögele. Topeltvigu eestlanna arvel 7, šveitslannal 5.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Oi-oi kui närviliselt, aga lõpuks on see sett käes. Korra tundus juba, et närvid maksavad Kaiale kätte, õnneks suutis ta siiski rahulikuks jääda. Väsimuse märke on aga õhus, Vögele näeb vastupidavuse seisukohast pisut parem välja.

Kaspar Ruus: Kanepi saab seti kätte! 7:5

Kaspar Ruus: Kanepi saab teise settpalli!

Kaspar Ruus: Vögele lööb auti, seis 40:40

Kaspar Ruus: Vögele saab nüüd ise omakorda murdepalli, 40:A

Kaspar Ruus: Kanepilt väga valusal hetkel topeltviga, seis tasa 40:40

Kaspar Ruus: Kanepil kasutada settpall! 40:30

Kaspar Ruus: Kanepi on teinud siiamaani 40 äralööki Vögele 19 vastu,

Kaspar Ruus: Kanepi lööb eestkäe löögiga palli puhtaks, 30:30

Kaspar Ruus: Vögele teenib punkti, 15:15

Kaspar Ruus: Kanepi saab murde kätte! 6:5

Raul Ojassaar, Wimbledon: Vögele nõuab õigustatult uut servi, kuna tema esimene serv oli tripsuga. Kohtunikud millegipärast seda ei kuulnud, kuigi ka mulle oli trips suhteliselt selge.

Kaspar Ruus: Kanepi sai kätte murdepalli!

Kaspar Ruus: Vögele servigeimis seis 40:40

Kaspar Ruus: Kanepi lööb võrku, 15:15

Kaspar Ruus: Kanepi lõpetab geimi ässaga! 5:5

Kaspar Ruus: Kanepi mängib võrgus hästi, 40:0

Kaspar Ruus: Kanepi alustab olulist geimi hea tagantkäelöögiga, 15:0

Kaspar Ruus: Vögele võidab oma geimi kindlalt, 4:5. Šveitslanna on ühe geimi kaugusel matši võidust.

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti, 15:30

Kaspar Ruus: Kanepi lõpetab geimi ässaga, 4:4.

Kaspar Ruus: Kanepi sunnib Vögele eksima, 30:0

Kaspar Ruus: Geimid on läinud nüüd lühemaks ehk ka Vögele hoiab oma servi nulliga. 3:4

Kaspar Ruus: Kanepi võidab oma geimi nulliga. 3:3

Kaspar Ruus: Vögele saab oma geimi siiski kätte, 2:3

Kaspar Ruus: Kanepi viigistab seisu, 30:30

Kaspar Ruus: Kanepi teeb topeltvea ja annab nulliga oma geimi tagasi, 2:2

Kaspar Ruus: Vögelel kohe vastu kasutada 3 murdepalli, 0:40

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mäng on olnud väga aeglase tempoga selles mõttes, et geimid on tasavägised ja venivad pikaks. Päike läks õnneks pilve taha, nii et palavus praegu ei kimbuta.

Kaspar Ruus: Kanepi saab murde kätte ja läheb teist setti juhtima! 2:1

Kaspar Ruus: Kanepil juba kolmas murdepall

Kaspar Ruus: Vögele suudab murdepalli päästa, 40:40

Kaspar Ruus: Kanepil on kasutada murdepall, A:40

Kaspar Ruus: Vögele lööb võrku, Kanepi ees 30:15

Kaspar Ruus: Kanepi lõpetab geimi tugeva serviga, 1:1

Kaspar Ruus: Vögele lööb napilt auti, 30:15

Kaspar Ruus: Kanepi lööb võrku, Vögele saab geimi kätte, 0:1

Hillar: Üsna kummaline mäng - kirjjade järgi peaks meie piiga favoriit olema,aga 23 lihtviga esimeses setis ei tõota küll midagi head.

Kaspar Ruus: Vögele teeb topeltvea, 40:40

Kaspar Ruus: Vögele päästis ka teise murdepalli, 40:40

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti, aga üks murdepall veel kasutada, 40:30

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti ja kaotab esimese seti 5:7.

Kaspar Ruus: Vögelel on kasutada settpall, 30:40

Kaspar Ruus: Kanepi lööb palli väga napilt auti, kui ikka oli aut. Kanepi igatahes kohtuniku otsusega rahule ei jäänud, 15:30

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti palli, 0:15

Kaspar Ruus: Kanepi lööb palli tagant pikaks ja Vögele pääseb 5:6 ette

Kaspar Ruus: Vögele pääseb oma geimis ette A:40

Kaspar Ruus: Kanepi saab väga olulise geimi kindlalt kätte, 5:5

Kaspar Ruus: Vögele lööb auti, Kanepi ees 30:0

Raul Ojassaar, Wimbledon: Vögele sai oma servi hoidmisega hakkama väikestviisi "murdega" - enne oli kõik geimid võitnud parasjagu teisel väljakupoolel olnud mängija.

Kaspar Ruus: Vögele lõpetab oma servigeimi ässaga, 4:5

Kaspar Ruus: Kanepi saab nüüd paar vajalikku punkti järjest ja võidab geimi, 4:4

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti, Vögele võitnud 3 punkti järjest, 40:40

Kaspar Ruus: Vögele lööb võrku, 40:0

Kaspar Ruus: Vögele saab oma geimi võrdlemisi kindlalt kätte, 3:4

Kaspar Ruus: Kanepi lööb võrku, 0:40

Kaspar Ruus: Šveitslanna saabki murde kätte, seis taas viigis, 3:3

Kaspar Ruus: Nüüd on Vögelel omakorda kasutada murdepall

Kaspar Ruus: Kanepi lööb tugeva eestkäelöögi, mis Vögelele püüdmatu, A:40

Kaspar Ruus: Kanepi läheb pärast tugevat servi õigel ajal võrku ja võidab punkti, 30:30

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kotkasilma võimalust nii väikesel väljakul pole. Pall oli ka minu silma järgi eestlanna servist joone peal ning Kanepi üritas seda kohtunikule selgeks teha, aga tulutult.

Kaspar Ruus: Vögele lööb aga palli auti ja Kanepi saab taas murdega ette, 3:2

Kaspar Ruus: Vögele päästab ühe murdepalli Kanepi vastu, 40:30

Kaspar Ruus: Kanepi saab oma geimi kätte, 2:2

Kaspar Ruus: Kanepi näitab taas võrgus head mängu, 40:15

Kaspar Ruus: Kanepi lööb võrgupealt tugeva diagonaali, 30:15

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mäng on seni olnud väga vaikne. Kumbki naine lüües häält ei tee ning vaat et rohkemgi on kuulda seda, mis toimub kõrval olevatel väljakutel.

Kaspar Ruus: Kanepi lõi auti, Vögele pääseb juhtima, 1:2

Kaspar Ruus: Vögele on oma servigeimis ees 40:15

Kaspar Ruus: Kanepi lööb auti ja Vögele murrabki kohe tagasi. 1:1

Kaspar Ruus: Vögelel on aga kohe vastu kasutada 3 murdepalli, 0:40

Kaspar Ruus: Kolmandal katsel saab Kanepi murde kätte! Hea algus mängule! 1:0

Kaspar Ruus: Kanepi lööb pikaks, seis taas tasa 40:40

Kaspar Ruus: Vögele suudab murdepalli päästa, 40:40

Kaspar Ruus: Kanepil kohe kasutada murdepall, 40:30

Raul Ojassaar, Wimbledon: See Kanepi pall maandus totaalselt teisel väljakul! Õnneks tundus, et seal parasjagu punkt ei käinud.

Kaspar Ruus: Kanepi lööb eestkäega palli diagonaali, 15:15

Kaspar Ruus: Kohtumine kohe algab! Servima asub Vögele.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Soojendus on lõppenud. Mäng on nüüd algamas.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mängijad on nüüd kohal ning soojendus võib peagi alata!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tavapublik on nüüd tennisekompleksi sisse lubatud, ent istekohad Kanepi väljaku ääres on seni olnud visad täituma.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kuna 9. väljak on Wimbledoni kompleksis üks neljast võistlusväljakust, millel tribüüni kui sellist sootuks pole, tasub sammud juba varakult sinnapoole seada, et väljaku ääres oleva pingirea peale istuma pääseda. Korraldajad on ilmselt sellistele väljakutele asetanud kohtumised, mis tõenäoliselt liiga suurt publiku tähelepanu ei pälvi - samas võib arvata, et need vähemalt kümmekond Eesti fänni, kes eile Anett Kontaveidile kaasa elasid, on ka täna Kanepi mängul rivis.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere hommikust Wimbledonist! Olukord siin Londoni loodeosas on praegu mõnusalt rahulik. Ilm on kena ning sarnane eilsele, ehk kraad-kaks jahedam, aga päikese käes on sellegipoolest väga mõnusalt soe. Ka pressikeskuses, kuhu just jõudsin, on praegu väga vaikne - ent seda seetõttu, et siin läks just elekter ära. Loodetavasti puudutab see vaid seda hoonet siin, mitte tervet kompleksi.