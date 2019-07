BLOGI WIMBLEDONIST | Anett Kontaveit alistas maailma 122. reketi ja pääses Wimbledonis kolmandasse ringi

Anett Kontaveit - Heather Watson

Meelis Naudi: Mängu statistika:

Raul Ojassaar, Wimbledon: Käes! Anetilt raske avasett, aga väga kindel ja tugev teine sett ning kolmas ring on tõsiasi - seal ootab teda juba tšehhitar Karolina Muchova (WTA 68.).

Meelis Naudi: Kõik! Teine sett eestlannale 6:1! Kogu mäng 7:5, 6:1.

Meelis Naudi: Esimene matšpall!

Meelis Naudi: 40 tasa. Kontaveit päästab murdepalli võimsa äralöögiga.

Meelis Naudi: Watsonil murdepall!

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveit eksib servil, topeltviga.

Meelis Naudi: 30:15. Kaks punkti lahutab matši võidust...

Meelis Naudi: 15:15 Kontaveiti servil. Publik üritab inglannat veel ergutada...

Raul Ojassaar, Wimbledon: See Watsoni kaotatud challenge ja ühtlasi Kontaveidi võidetud geim lõi publikul ja usutavasti ka vastasel ikka korralikult masti maha. Siin on hiirvaikne.

Meelis Naudi: Kontaveitile neljas murdepall!

Meelis Naudi: 5:1. Kontaveit murrab! Eestlannat lahutab matši võidust üks geim.

Meelis Naudi: 40:40. Watson tuleb 0:40 pealt auga välja! Kontaveit lõi pikaks...

Meelis Naudi: 30:40. Kontaveit lööb napilt auti! Ei vedanud...

Meelis Naudi: 15:40. Watson tungib võrku ja päästab esimese murdepalli. Väga otsustav geim on käimas...

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muide, pealtvaatajaid on mängul kindlasti üle 10 000, ilmselt on täis ka 11 000. Tühje kohti palju ei ole.

Meelis Naudi: 0:40. Kontaveitil kolm murdepalli!

Meelis Naudi: 0:30. Kontaveit saab kaks esimest punkti Watsoni pallingul.

Meelis Naudi: Kontaveit hoiab oma pallingut kindlalt ja juhib teist setti 4:1.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Anett on oma mängu väga hästi käima saanud. Watson on poksiterminitega väljendudes nööridesse surutud.

Meelis Naudi: Sundimata vead Watsonil 22, Kontaveitil 15.

Meelis Naudi: 30:0. Watson jätkab eksimist, seekord kerge pall võrku.

Meelis Naudi: 15:0 Kontaveitile.

Meelis Naudi: 3:1 Kontaveitile teises setis! Eestlanna mängis viimase punkti väga agressiivselt ja sundis inglanna eksima.

Meelis Naudi: 30:40. Watson sunnib Kontaveiti eksima ja päästab esimese murdepalli.

Meelis Naudi: 15:40. Kaks murdepalli! Watson on hakanud eksima...

Meelis Naudi: 15:30. Kontaveit pääseb juhtima.

Meelis Naudi: 15:15. Watson eksib.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Pikad punktid on hakanud üha sagedamini eestlanna kasuks minema. Hea märk.

Meelis Naudi: 15:0. Watsonilt hea serv.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Viimane Watsoni poolt löödud pall käis nii kõrgel taevas, et kui see oleks joonele kukkunud, oleks seda omakorda väga keeruline olnud tagasi lüüa. Vedas.

Meelis Naudi: 2:1 Kontaveitile. Teise seti alustuseks on mõlemad naised oma servigeime kindlalt hoidnud.

Meelis Naudi: 40:15 Kontaveitile.

Meelis Naudi: 30:15. Kontaveit lõi võrku.

Meelis Naudi: Kiirelt 30:0.

Meelis Naudi: 15:0 Kontaveiti pallingul.

Meelis Naudi: 1:1 teises setis. Inglanna lõpetas oma servigeimi ässaga.

Meelis Naudi: 30:0 Watsonile.

Meelis Naudi: 15:0 Watsoni servil.

Meelis Naudi: 1:0. Kontaveit hoiab teise seti alustuseks oma pallingugeimi.

Meelis Naudi: 40:30. Kontaveit jõuab geimpallini.

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveit sunnib Watsoni eksima.

Meelis Naudi: 15:30 Kontaveiti servil.

Meelis Naudi: Teine sett algas. 0:15 Kontaveiti servil.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Sett on käes! Midagi mänguliselt väga suurepärast Kontaveidi poolt ei olnud, aga nagu eile ütles Kaia Kanepi treener Dušan Vemić - meistrid on need, kes suudavad isegi kehval päeval võita. Anett on sinna praegu vähemalt poolel teel.

Meelis Naudi: 7:5 avasett Kontaveitile!

Meelis Naudi: 0:40. Kontaveidil kolm settpalli!

Meelis Naudi: 0:30. Watson teeb lihtvea, lüües palli võrku.

Meelis Naudi: 0:15. Kontaveit saab Watsoni pallingult esimese punkti.

Meelis Naudi: 6:5. Kontaveit hoiab oma servigeimi kuivalt.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kenasti hoitud serv. Vähemalt kiire lõppmäng on Kontaveidile nüüd avasetis kindlustatud, kuid usutavasti läheb ta nüüd ehk isegi väikeste riskidega murret püüdma.

Meelis Naudi: 30:0. Kontaveidilt kaks head servi järjest.

Meelis Naudi: 5:5. Watson hoiab oma pallingut kindlalt.

Meelis Naudi: 40:15. Kontaveidilt ilus äralöök.

Meelis Naudi: 40:0. Watsonilt hea serv.

Meelis Naudi: 30:0. Kontaveit lööb võrku.

Meelis Naudi: 15:0. Watson lööb neljanda ässa.

Meelis Naudi: 5:4. Kontaveit lõpetab ässaga. Eestlannat lahutab avaseti võidust üks geim.

Meelis Naudi: 40:15 Kontaveidile.

Meelis Naudi: 30:15. Watson teeb hea tõrje ja teenib taas kõva aplausi.

Meelis Naudi: 30:0. Hea serv otsa.

Meelis Naudi: 15:0. Kontaveit lõi täpselt tagajoonele, kena punkt.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Watsonilt väga hea punkt geimi lõpetuseks ja kuulda on päeva tugevaimat aplausi. Kõik algab taas sisuliselt nullist.

Meelis Naudi: 4:4. Watson hoiab pallingut ja viigistab avasetis seisu.

Meelis Naudi: 40:40. Kontaveit lõi väga napilt auti...

Meelis Naudi: 30:40. Kontaveit teenib murdepalli!

Meelis Naudi: 30:30. Watsonilt veel üks hea serv.

Meelis Naudi: 15:30. Kontaveit pääseb juhtima.

Meelis Naudi: 15:15. Watsoni servigeimis.

Meelis Naudi: 4:3. Kontaveit hoiab pallingut ja asub täna esmakordselt juhtima. Geimi lõpus lõi eestlanna ässa ja tegi veel ühe hea servi otsa.

Meelis Naudi: Kontaveit päästab hea serviga.

Raul Ojassaar, Wimbledon: See on igal juhul praegu võtmegeim.

Meelis Naudi: Veel üks murdepall, Kontaveit lõi lihtsa palli auti.

Meelis Naudi: Kontaveit päästab!

Meelis Naudi: Ai-ai. Kontaveit kingib murdepalli...

Meelis Naudi: Watson võidab pika pallivahetuse, mäng tasa.

Meelis Naudi: Hea serv ja Konteveidile geimpall.

Meelis Naudi: 40:40. Kontaveit mängis vastase kenasti väljakult välja, kuid eksis seejärel.

Meelis Naudi: 40:30 eestlannale.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Anett tunnetab praegu, et siin on koht esimene sett enda haardesse võtta. Kehakeelest on seda näha.

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveiti hea serv toob punkti.

Meelis Naudi: 15:30. Watsonilt hea tõrje.

Meelis Naudi: 15:15. Võrgu puutest lendab Anetti löök auti.

Meelis Naudi: 15:0. Kontaveiti pallingul.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Watson kinkis õnneks geimi vastu ka. Mõlemad naised on suutnud vaid ühes geimis oma pallingut hoida.

Meelis Naudi: 3:3. Watson teeb topeltvea, Kontaveit murrab!

Meelis Naudi: Murdepall eestlannale!

Meelis Naudi: Watson lööb võrku, mäng tasa.

Meelis Naudi: Kontaveit lööb pikaks... Eestlanna ei taba juba mitmes kord korralikult palli.

Meelis Naudi: 40:40. Watsonilt lihtviga.

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveit eksib ja lööb selgelt auti.

Meelis Naudi: 40:30. Watsonilt väga tähtsal hetkel äss.

Meelis Naudi: 15:30. Kontaveitil ilus ja väga täpne äralöök.

Meelis Naudi: 15:15. Võrk päästab Kontaveiti, pall kukub inglanna väljaku poolele.

Meelis Naudi: 15:0 Watsoni servil.

Meelis Naudi: Kontaveidi esimese servi õnnestumise protsent on kõigest 56, vastasel 80.

Meelis Naudi: 2:3. Kontaveit annab kohe oma pallingu ära ja jääb uuesti kaotusseisu.

Meelis Naudi: Topeltviga ja Watson saab seisul 30:40 murdepalli!

Meelis Naudi: Viik 30:30.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Anett on nüüd vähemalt mängus sees tagasi. Isegi mõned kaotatud punktid on olnud tegelikult tema kontrollitud.

Meelis Naudi: 15:15 Kontaveiti pallingul.

Meelis Naudi: 15:30. Kontaveiti mäng on endiselt rabe, lihtne eksimus.

Meelis Naudi: 2:2. Kontaveit murrab ja mäng tasa!

Meelis Naudi: 30:40. Watson eksib, lööb võrku ja kingib eestlannale mängu esimese murdepalli.

Meelis Naudi: Tasa 30. Eestlannalt vahelduseks üks suurepärane punkt.

Meelis Naudi: 15:30. Kontaveit lööb pika pallivahetuse lõpuks selgelt auti.

Meelis Naudi: 15:15. Watsonilt hea serv.

Meelis Naudi: 0:15. Kontaveit teeb hea tõrje.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Õnneks hakkas vastane ka eksima. Loodetavasti aitab see nüüd ka Anetil oma mängu käima saada.

Meelis Naudi: 1:2. Kontaveit hoiab oma pallingut.

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveit lööb ässa.

Meelis Naudi: 15:15. Kontaveit saab alles mängu kolmanda punkti...

Meelis Naudi: 15:30. Kontaveit lööb võrku.

Meelis Naudi: 0:2. Watson hoiab oma pallingut, loovutamata ühtegi punkti.

Meelis Naudi: 40:0. Watsonilt veel üks hea serv.

Meelis Naudi: 30:0. Watson pääseb kiiresti juhtima.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Geim algas ja lõppes topeltveaga. Vahepealsed kaks võidetud punkti tulid sealjuures punktidest, kus Kontaveit tegi suhteliselt turvalise esimese servi.

Meelis Naudi: 0:1. Kahjuks annab Anett kohe oma esimese pallingugeimi ära.

Meelis Naudi: 30:40. Ka teine päästetud.

Meelis Naudi: Esimese murdepalli suudab eestlanna päästa.

Meelis Naudi: 0:40 ja Watsonil kohe kolm murdepalli.

Meelis Naudi: 0:30. Kontaveit lööb võrku.

Meelis Naudi: Kontaveit alustas topeltveaga.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kontaveit alustab kohe topeltveaga - eelmises matšis ei teinud ta sealjuures neid mitte ühtegi.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Rahvast on nüüd kindlasti rohkem kui poole areeni jagu - see tähendab, et vähemalt 7000 inimest peaks siin küll olema.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Läksime!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Servimist alustab mündiviske võitnud ja seega valikuõiguse saanud Kontaveit. Soojenduse lõpuni on veel üks minut.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Algab ka soojendus.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mängijad saabuvad valju aplausi saatel platsile!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Rahvast valgub tribüünidele aina juurde. "Pooltäis" on ehk veel natuke palju öeldud, aga kolmandik istekohtadest on juba küll täidetud.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Nõnda - mina olen oma koha leidnud ning ootan mängu algust. Ilm on taas kena, päike käib aeg-ajalt pilve tagant väljas ning sooja on täpselt parajalt.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kihlveokontorid peavad tänase matši eel soosikuks Kontaveiti, kelle võidukoefitsient jääb üldjuhul 1,40 kanti - Watsoni võit tooks täpsele panustajale suurtes kontorites raha tagasi umbes kolmekordselt.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kontaveidi ja Watsoni mängu võitja lähebki kokku Karolina Muchovaga (WTA 68.) - 22-aastane tšehhitar alistas 6:3, 6:4 Madison Brengle'i (WTA 85.).

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muchova võitiski selles mängus esimese seti 6:3 ning näitab head minekut.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muide, äsja algas ka kohtumine, mille võitjaga läheb Kontaveit-Watson matši võitja kolmandas ringis vastamisi. Tšehhitar Karolina Muchova (WTA 68.) alustas ameeriklanna Madison Brengle'i (WTA 85.) vastu kenasti ning on murdega avasetis 2:1 peal. Muchova oli seesama mängija, kellele Kontaveit muide Prantsuse lahtiste avaringis alla jäi.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Lõpuks saadi kinnise katuse all mängida vaid kaks geimi: kolmandas setis seisul 5:5 pandi katus kinni, Riske võitis katuse sulgemise järel kiirelt kaks geimi ning ühtlasi kogu matši. Temast sai seega esimene mängija Wimbledoni ajaloos, kes võitnud matši No.1 Courti suletud katuse all. Ja mina olin üks nendest mõnedest sadadest pealtvaatajatest, kes sai esimest korda sellist matši vaadata.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Veel tugevam aplaus saabus lõpuks siis, kui ka tuled põlema pandi.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Lõpuks, kui paneelid viimaks kohtusid, vallandus ehk 500-600 tribüünile jäänud inimese seas spontaanne ja väga tugev aplaus, kuid eelnevaga võrreldes oli väljak veel pimedam:

Raul Ojassaar, Wimbledon: Katuse sulgemise tõttu hõigati esialgu välja, et mängus tuleb 10-minutiline paus, ent lõpuks näis küll, et tegelikult võttis katuse sulgemine pisut rohkem aega. Millegipärast käis see väga aeglaselt ning mitmel puhul jäid liikuvad paneelid seisma, justkui jõudu kaotades.Foto: Kirsty Wigglesworth, AP/Scanpix

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muide, eile õhtul pandi samale väljakule viimaseks kohtumiseks naiste üksikmäng Donna Vekići (WTA 22.) ja Alison Riske'i (WTA 55.) vahel, mida vaatamas käisin. Sain muuseas juhuslikult osaks Wimbledoni ajaloost: nimelt otsustati suhteliselt pikaks veninud mängu lõpus, kui kell oli siin juba üheksa õhtul saanud, esimest korda 1. väljakul tuliuus katus sulgeda, sest hakkas juba hämaraks minema ning prožektorid olid ainult lahtikäiva katuse küljes.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere hommikut (Eestis juba pärastlõunat!) siit Wimbledonist! Täna sain minagi tunnikese kauem magada, kuivõrd Anett Kontaveidi kohtumine ei ole ajakavas märgitud päris esimeseks matšiks. Jah - No.1 Courtil on ta küll kavas esimesena, kuid peaväljakul ja suuruselt teisel väljakul algab programm teistest platsidest kaks tundi hiljem.