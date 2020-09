BLOGI | Teises setis lagunenud Kaia Kanepi langes USA lahtistelt välja

KAIA KANEPI - ONS JABEUR

Kohtumise statistika:

Jabeur ei jäta midagi juhuse hooleks, ta murrab ka kolmandat korda Kanepi servi. Teine sett talle 6:0 ja tuneeslanna liigub kolmandasse ringi.

40:40.

Kanepi oma servigeimil 30:15 ees.

5:0 Jabeurile ja nüüd on tal vaja vaid ühte geimivõitu. Nüüd servib Kanepi.

Aga teise murdepalli kasutab Jabeur ära. 4:0 tuneeslannale ja tundub, et see mäng läheb oma rada... aga tuletame meelde, et tegu on siiski naiste tennisega.

Kanepi suudab vähemalt esialgu oma servigeimi päästa. 40:40.

Jabeuril veel üks murdepall.

Jabeur on oma pallingugeimil kindel, Kanepi on teises setis nüüd juba 0:3 kaotusseisus.

Jabeur on nüüd heas hoos, ta võidab ka Kanepi servigeimi. 0:2 eestlanna poolt vaadates.

Jabeur alustab teist setti oma servigeimil kindlalt ja läheb 1:0 ette.

Ja lõpuks tõmbab pikema kõrre Jabeur. Kiire lõppmäng talle 10:8.

Jabeur läheb taas ette. 9:8 tuneeslannale.

8:8!

Jabeur läheb 8:7 ette, nüüd saab kaks korda järjest servida Kanepi.

Kanepi viigistab, 7:7.

Jabeuril kolmas punkt järjest ja nüüd saab ta ka servida. 6:7.

6:6...

Jabeur on veel elus. 6:5 Kanepile.

6:4 Kanepile, setivõit on juba päris lähedal...

5:4 Kanepile, nüüd kahel korral Jabeuril servimisõigus.

5:3 Kanepile.

Kanepi läheb 4:3 ette ja nüüd saab ta kaks korda järjest servida.

Kõik jälle tasa. 3:3.

Kanepi vähendab vastase edu 3:2 peale.

Nüüd teeb Jabeur mini-murde, ta on 3:1 ees.

Mõlemad on oma esimesed servid hästi ära kasutanud, Jabeur 2:1 ees.

Kiires lõppmängus on seis 1:1.

Jabeur vastab kiirelt ja ees ootab kiire lõppmäng. 6:6.

Kanepi ei loovita vastasele punktigi. 6:5.

Kanepi läheb oma servigeimi 40:0 juhtima.

Jabeur lõi kahel korral järjest võrdlemisi lihtsas olukorras võrku.

Kanepi suudab siiski vajalikud punktid ära võtta ja viigistada. 5:5.

Mõlemad lähevad aga luhta, 40:40.

Kanepil kaks murdepalli!

Kanepil on vaja omakorda Jabeuri serv murda ja algus on lubav, 30:15 eestlannale.

Seekord Jabeuri käsi ei värise ja tuneeslanna murrabki Kanepi servi. 4:5.

Jabeuril on kaks murdepalli.

Jabeur viigistab kiirelt. 4:4.

Kanepi võidab aga kolm punkti järjest ja seega läheb eestlanna 4:3 ette.

Jabeur alustab Kanepi pallingugeimi taas paremini ja läheb 30:15 ette.

Nüüd läks kiirelt, Jabeur kingib Kanepile vaid ühe punkti. 3:3.

40:15 Jabeurile.

Jabeur läheb oma servigeimi 30:0 juhtima.

Seekord lõppeb kõik siiski Kanepi jaoks hästi, tähtis geimivõit eestlannale! 3:2.

Veel üks murdepall Jabeurile.

Kanepi suudab geimi siiski tasamänguni viia.

Kanepi pallingugeimis on seis tuneeslanna kasuks 40:15, seega on tal taas kaks murdepalli.

Jabeur teeb topeltvea, kaotab geimi ja virutab pallile jalaga! 2:2.

Jabeurilt pehme teine serv ja Kanepil on murdepall.

Viiendas geimis on seis 30:30.

Teine aga mitte. Jabeur murrab Kanepi pallingu ja läheb 2:1 ette.

Esimene läheb luhta.

Jabeuril on kaks murdepalli.

Jabeur mängib vastase nurka ja läheb Kanepi servigeimi 15:0 juhtima.

Jabeur polnud oma servigeimil just üliveenev, aga seis on siiski viigis. 1:1.

Tuneeslanna lööb võrku ja Kanepi läheb juhtima. 1:0.

Kanepi läheb küll 30:0 ette, aga servivigade tõttu on esimene geim jõudnud tasamänguni. 40:40.

Kanepi alustab servimist ässaga. 15:0.

Mängijad teevad sooja, matši alguseni on vähem kui kolm minutit.

Tere õhtust! New Yorgis on praegu päikeseline ja kuum ilm, seega peaks kohtumine varsti algama.