BLOGI | Raskest seisust välja tulnud Kontaveit sammus Austraalia lahtistel kolmandasse ringi

Kontaveit alustas kohtumist kindlalt, murdis vastase pallingu ja läks juhtima 3 : 0. Ent siis sai Watson samuti mängu käima ning läks tõsiseks ja võrdseks tenniseks. Kontaveidil oli võimalus esimene sett kiires lõppmängus endale kallutada, ta juhtis 5 : 2, kuid siis hakkas eksima ning kaotas 5 : 4.

Teine sett oli võrdne, kuni Kontaveit murdis vastase pallingu ja too tagasi murdis. Siis sai Kontaveit tigedaks ning kuigi Watson andis endast parima, polnud tal enem sõnaõigust. Teine sett 6 : 4 ja otsustav juba 6 : 2 Kontaveidile.

Kolmandas ringis kohtub Kontaveit ameeriklanna Shelby Rogersiga.

"Olen võidu üle väga rõõmus ja selle üle, kuidas mängisin. Oli väga raske matš, aga ma võitlesin ja rippusin mängu küljes ega andnud alla. Võitlesin iga punkti pärast," sõnas Kontaveit mängujärgses intervjuus.

Kontaveit lisas, et kolmanda ringi matš ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 57.) vastu tuleb samuti väga raske. "Ta on väga hea mängija ja lõpetas eelmise hooaja võimsalt. Loodetavasti taastun tänasest ära ja olen võitluseks valmis."

ENNE MÄNGU:

Avaringis valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši (WTA 92.) 7:5, 6:2 alistanud Kontaveiti ootab teises ringis ees britt Heather Watson (WTA 60.). Kontaveiti ja Watsoni kohtumine on kavas John Cain Arena väljaku teise matšina. Esimene mäng Andrei Rublevi ja Thiago Monteiro vahel algab Eesti aja järgi kell 3 öösel.

Kontaveit on oma teise ringi vastasega kohtunud viis korda ja teda kolm korda võitnud. „Ta on stabiilne mängija, kel pole megasuurt äralööki, aga ta teeb kõike korralikult. Tähtis on keskenduda oma mängule ja olla agressiivne,” sõnas Eesti esireket, kes mullu jõudis Australian Openil veerandfinaali.

Anett Kontaveit vs Heather Watson Kontaveit on liiga võimas. Saab kaks matšpalli ja lööb esimese kohe ära. Teise seti lõpust domineeris mängi Kontaveit ja liikus kolmandasse ringi. Kontaveit sevib matšivõidule. Ülivõimas! Kontaveit teeb neli äralööki ja murrab Watsoni pallingugeimi. Kontaveit võidab taas pallingu nulliga. Ta mängib Watsoni võimsate löökidega puhtalt üle. Kontaveit võitleb välja murdepalli ja võidab geimi. Aga pea iga punkti nimel tuleb teha kõvasti tööd. Lihtsam pallingugeim kah vahele. Aga Kontaveidi serv on väga hea ja võidab nulliga. Watson teeb samuti head tööd ning võidab pallingugeimi. Ent mitte lahinguta. No küll tuleb geim raskelt kätte. Kontaveit peab mängima parimat tennist. Watson ei alistu vaid võidab pallingugeimi nulliga. Kontaveit ei tohiks nüüd maha rahuneda. Sett käes. Aga küll tuli vaeva näha. Watson lõi kaks superpunkti, kuid eksis korra. Kontaveidilt seevastu kolm ässa ja nii see geim ja sett kätte tuli. Kontaveit on löönud 10 ässa. Aga mäng on valusalt võrdne. Näib, et Kontaveit sai tigedaks ning murdis Watsoni pallingu nulliga. Esmalt oli kõva kaitses ja siis kaks tõrjepunkti. Ei midagi. Watson saab kaks murdepalli, Kontaveit päästab, kuid teeb siis topeltvea. Watson saab geimi kätte. Kontaveit saab lõpuks kaks murdepalli ja Watson eksib kohe esimesel. Nüüd oma servi hoida! Küll mängib Watson hästi, aha õnneks mitte aina. Kontaveit hoiab pallingu. Nüüd läheb Kontaveit Watsoni pallingul 30 : 0 ette, kuid siis ei mahu kolm tema lööki väljakule ära ja Watson võidab ässaga geimi. Kontaveit jääb oma pallingul 0 . 30 taha, kuid siis servib suurepäraselt ja võidukalt. Kontaveit jõuab vastase pallingul kaks korda tasamänguni, kuid mõlemal korral eksib ega ole endaga rahul. Kontaveit hoiab pallingut, mitte just liiga lihtsalt, aga hoiab. Tihe geim, aga Kontaveit murdepallini ei jõua ja Watson võttis oma. Ülivalus seti kaotus. Kontaveit juhtis kiiret lõppmängu 5 : 2 ja pallis. Aga siis mängis hästi Watson, järgnes topeltviga. Siis kaks eksimust tõrjel ja lihtviga otsa. Watsonil viis punkti järjest ja sett taskus. Watsonilt võimsad pallingud. Kiire lõppmäng. Nüüd hoiab Kontaveit omakorda pallingugeimi - paar võimsat lööki, kuid paar eksimust kah. Mäng on äärmiselt tasavägine, murdepalle ei saa enam kumbki. Watson hoiab pallingu tänu Kontaveidi eksimustele. Kindel servigeim Kontaveidilt, sisaldas ässa ja kaht äralööki. Watson sai punkti hea tõrjega. Hea tennis mõlemalt poolt, kuid Watson oli võimsam oma pallingul. 4 : 4. Watsoni servimurre. Ta tõrjus hästi Kontaveidi esimesi pallinguid ja meie piiga tegi kaks andestamatut viga - lõi võrgus ja siis tagajoonelt pikaks ja hõikas: "Mis toimub?" Watson mängis pallingugeimi hästi. Kontaveidil polnud palju teha. See servigeim tuli raskemalt kätte. Paar eksimust, Watsoni head löögid... Kaks tasamängu, ent siis kaks võimsat servi ning töö tehtud. 4 : 1. Watson sai servi tööle ning võitis lõpuks pallingugeimi, aga mitte liiga lihtsalt. 3 : 1 Kontaveidile. Kaks iluviga tuli sisse - topeltviga ja võrgus olles pall võrku, aga ülejäänud punktid muretult Kontaveidile. Watson ei leia vastust. 3 : 0. Kontaveidilt suurepärane mäng. Pallid joonte peal või kõrval ja surub vastase puhtalt ära ning murrab. 2 : 0. Kontaveidilt mugav geimivõit. Esimene serv kui töötab, siis on punkt. Kontaveit valis pallingu. Soojendus algas. Eelmine mäng sai John Kaini väljakul läbi ning nüüd on Kontaveidi ja Watsoni kord.