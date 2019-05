BLOGI PARIISIST | Hästi! French Openi avamängus kindlat tennist näidanud Kanepi lülitas konkurentsist maailma 18. reketi

KAIA KANEPI - JULIA GÖRGES

Kaspar Ruus: Kanepi võidunumbriteks jääb 7:5, 6:1. Esimeses setis 4:1 eduseisus olnud Görges võitis pärast seda vaid kaks geimi.

Kaspar Ruus: Tehtud! Kanepi võitis!

Kaspar Ruus: Kanepi lööb tugeva eeskäe löögi ja seis taas viigis, 40:40

Kaspar Ruus: Matšpalli siiski Görges veel päästab. 40:40

Kaspar Ruus: Görgesi tõrje läheb pikaks ja Kanepil teine matšpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepil matšpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Topeltviga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görges oma servil 30:15 ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-1 Kanepi hoiab servi ja on matšivõidust ühe punkti kaugusel.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Kanepi teeb oma päeva viienda topeltvea. Görges on neid teinud kaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Kanepi lööb oma teise ässa, Görges kutsub pukikohtuniku joont vaatama. Naised räägivad erinevatest jälgedest.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-1 Görgesi servi ei suju enam üldse. Kanepi lõpetab geimi teise servi tõrjumisega äralöögiks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:40 Kanepil on kasutada kolm murdepalli!

Annika: Mina olen nüüd küll juba Kaia võidus kindel, tal on täna õnne ka päris palju ja Görges ei ole just eriti mängulainel. Ei tea kas arvas, et ei ole eriti raske mäng Kaiaga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-1 Geim käes! Kohtunik kuulutab, et pausi ajal võetakse uued pallid välja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kaks ilusat servi viivad Kanepi oma servil 40:15 ette.

voldemar sõrmus: annaks jumal et kaia võidaks

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepil on hüppeliigesed ka kõvasti teibi sisse mässitud, aga see on tema puhul viimasel ajal tavapärane.

xraM: Tahete võitlus, kes jääb peale.

Eduard: See geim kestis küll nüüd 18 minutit. Vahest harva on mängitakse ära selle ajaga ka terve sett.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Käes! Kanepi läheb teist setti servimurdega 2:1 juhtima! Võimas geim. 11 tasamängu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kaialt hea tõrje ja üheksas murdepall selles haaravas geimis!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Görges päästab sellegi murdepalli võimsa eeskäe äralöögiga mööda joont.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Edu ja kaheksas murdepall Kanepile. Görges lõi auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi löök läheb pikaks. Kümnes tasamäng.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Görges lööb võrku, Kanepil selles geimis seitsmes murdepall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi tõrjub võrku. Üheksas tasamäng.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Görges lööb võrku. Kanepil kuues murdepall selles geimis.

Annika: On ikka põnev geim, ei tea kelle närvid on tugevamad. Loodame, et ikka Kaial!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Görgesi neljas serviäss ja selle geimi kaheksas tasamäng.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi teeb täpselt sedasama ja võtab järjekordse murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Görges tungib võrgu suunas ja lõpetab pallivahetuse äralöögiga. Seitsmes tasamäng selles geimis!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi viigistab taas.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepilt hea servitõrje, Görges peab end tõsiselt upitama, et üldse raam pallile vastu saada.

Annika: Kaial on täna võrgulindiga mingi oma "teema"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepi servitõrje läheb pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi löök maandub võrgus, Görges "kamoonitab". Vägev geim. Seni kõige pikem. Lõppu ei paista.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi saab taas murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi viigistab 40:40 ja paneb enamus publikust valjuhäälselt ohkama. Võrgulint on meie poolt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Görges lõpetab haarava pallivahetuse osava stopplöögiga, millele Kaia järgi ei jõua. Publik aplodeerib palavalt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görges päästab hea serviga murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi haarab eduseisu ja järjekordse murdepalli. Görgesi huulilt tuleb "Scheisse"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepil oli murdepall, aga ta enda järgmine pallivahetus lõppes võrkulöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Görges läks 40:30 ette, aga lõi siis taas auti. Tasamäng.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Järgmine pallivahetus toob Görgesi näole jälle ahastuse. Pall maandus võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Görgesil ka üle pika aja põhjust "kamoon" hüüda. Publik aplodeerib ta äralöögi peale.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-1 Görges valmistus oma viimaseks eeskäelöögiks pikalt ja mõõdetult, aga lõi selle üle väljaku pikaks. Sakslanna pettumus on suur.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi oma servil 40:15 ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi läheb Görgesi lihtveast oma servigeimi 15:0 juhtima ja võtab ka võrku tungides äralöögiga 30:0 eduseisu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0-1 Görges läks ka 40:15 ette ja lõpetas siis geimi oma kolmanda serviässaga. Kanepi on löönud ühe ässa.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görges teise seti esimeses geimis oma servil 30:0 ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 7-5! Kanepi lõpetab seti võimsa serviga, mille Görges auti tõrjub. Laseb valla ka vägeva karjatuse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepil kaks settpalli!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi oma servil 30:15 ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 6-5 Kanepi lööb ettepoole tungides ilusa eeskäe äralöögi ja laseb ka ühe korraliku "Kamooni!" lendu!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görges katkestab pallivahetuse ja karjub "Aut, aut, aut!". Pukikohtunik tuleb jälge vaatama ja sakslanna saabki õiguse. 30:40.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepil kaks murdepalli, Görgesil väga negatiivne kehakeel. Aga eks ta näitagi emotsioone rohkem välja, Kaia rahulikkusega ja null emotsiooniga ei anna võrreldagi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Görgesi löök maandub võrgus, Kaia pääseb sakslanna servil ette.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-5 Görgesi löök läheb napilt pikaks, Kanepil serv hoitud!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Görgesilt võimas servitõrje, Kanepi järgmine löök külje pealt napilt audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Võrgulint tuleb Kanepile appi ja elu eest spurtinud Görges pallini ei jõua.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Görges võtab äralöögiga ühe punkti tagasi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Kanepi serv riivas napilt joont, Görgesi stopplöök kukkus auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-5 Görgesi eeskäelöögist võtab pall imeliku põrke ega ulatu Kanepi reketini korralikult. Sakslanna hoiab servi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepi päästis ühe ebamugava võrgulindist tagajoone alla kukkunud palli, aga Görgesi eeskäe äralöögini pärast seda ei ulatunud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Görges ees. Fännid siin- ja sealpool tribüüni ergutavad: "Kaia, Kaia, Kaia!"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Görges teenib oma teise ässaga publiku kõva aplausi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kanepi läheb Görgesi servil ette. Momentum ja eneskindlus on nüüd tema pool võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:0 Görgesilt teine tõrjeviga järjest.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi sunnib Görgesi esmalt võrgus stopplöögiga eksima ja siis lajatab ilusa servi otsa. 30:0.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-4 Kanepi on mängus tagasi! Kindel serv jälle, Görges tõrjus võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Koridorist lasti suurem hulk inimesi sisse. Tribüün hakkab juba vaikselt ilmet võtma. Mängu alguses olid vaid toolikohad täis, nüüd on parajalt rahvast juba ka üleval pinkidel.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Görgesi stopplöök ebaõnnestub ja ei jõua võrgunigi. Kanepil murdepall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-4 Kanepi lööb täpselt tagajoone peale, Görges tõmbab pettunult jalaga joone puhtaks ja siirdub pingile. Servimurded 2:2 tasa.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Görgesi eeskäelöök läheb külje pealt välja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepi tõrjub Görgesi teise servi pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi äralöök viigistab geimi. Publik plaksutab ergutavalt ja rütmiliselt serviks valmistuvale Görgesile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Görgesi äralöök viib ta 5:2-st ühe punkti kaugusele.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Görgesi lihtviga viigistab geimi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Görgesilt liiga võimas serv, Kanepi tõrje läheb pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Esimene topeltviga ka Görgesilt. 15:15.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-4 Geim lõppeb Görgesi tõrjeveaga. Kanepi hoiab täna esimest korda oma servi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Görgesi võimas eeskäelöök napilt audis. Edu Kanepil.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi kolmas topeltviga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kaialt hea serv, Görges tõrjus auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Görges tõrjus Kaia teise servi võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi on oma servil 15:30 taha jäänud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-4 Kanepi tagakäelöök läheb külje pealt auti ja Görgesil serv hoitud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kaia tõrjub reketi raamiga. Aut.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Görges lajatab mängu esimese serviässa.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Kaia viigistab ja Eesti fännid hõikavad: "Hästi, hästi!"

Kaspar Ruus: Vahepeale ka täpsem selgitus, miks Kvitova turniirist loobus.https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/maailma-kuues-reket-loobus-vigastuse-tottu-french-openist?id=86333417

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-3 Görges teeb juba teise servimurde. Väga piiripealse palliga mängis Kaia väljakult välja ja haaras initsiatiivi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kaia eeskäelöök läheb pikaks, edu ja murdevõimalus Görgesile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Esimene serv õnnestus, aga pallivahetusel initsiatiivi ei saavutanud ja lõi võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepilt hea serv, Görges tõrjub võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Görgesi servitõrje läheb pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepilt topeltviga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Görgesilt tagakäeviga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Tugev tagakäelöök maandub Kanepil võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Treener Bjelica tõuseb püsti ja plaksutab ergutavalt, kui Kanepi servima asub.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-2 Görgesi eeskäe äralöök lõpetab geimi. Serv nulliga hoitud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Juba 40:0. Kanepi servitõrje läks pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görges läheb oma servil 30:0 ja teenib suure aplausi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-1 Tagakäe äralöök. Görges murrab! Kanepi tegi siin ka ühe topeltvea.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Görgesil on nüüd omakorda kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görges palus Kanepil servimine pooleli jätta, sest kaks härrasmeest tribüünil otsisid alles oma istekohti. Seis 15:15.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-0 Kanepi murrab! Tagakäe äralöök joone peale tegi töö ära.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Võimas eeskäe äralöök annab Kanepile eduseisu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi jääb Görgesi teise servi tõrjumisega hätta.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Görgesilt esimene äralöök. Publik annab häälekalt märku, et neile see meeldis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Punkte loeme geimisiseselt servijast alustades. 15:30 Hetkel punkte saadud ainult lihtvigadest. Kaia ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Soojendus läbi. Kohe hakkab pihta. Kanepil on vasak õlg kõvasti kinni teibitud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görges, kes sai mängijate tutvustamisel oma vastasest kaks korda suurema aplausi osaliseks, on loosi tahtel servimist alustamas.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Pukikohtunik teatas, et soojenduse lõpuni on kaks minutit.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: VÄRSKE UUDIS! Anett Kontaveidi potentsiaalne veerandfinaali vastane Petra Kvitova loobus turniirist! https://twitter.com/Petra_Kvitova/status/1132930871223365633

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Mängijad saabuvad väljakule, üks meesfänn kolmandast reast Kaia pingi taga tõusis püsti ja lehvitas väikest Eesti lippu. Ta oli ka eile Gulbise mängul kohal ja rääkis, et tema naisel võeti väravas vardaga lipp ära, ilma vardata trikoloor õnnestus sisse smuugeldada.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 9 minutit mängijate saabumiseni. Päike on pilve tagant välja tulnud, tribüünil käib juba paras melu. On kuulda eesti keelt, näha Eesti särkides fänne, Saksa värvides torukübaraga naist, keegi on ühe rõdu külge riputanud Saksa lipu. Kanepi treener Ivan Bjelica on ka juba pukikohtuniku taga istet võtnud. Publik plaksutab oma kohti jooksuga sisse võtvatele pallipoistele ja tüdrukutele. Joonekohtunikud saabusid samuti äsja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi ja Görgese mängul on pukikohtunik prantslanna Aurelie Tourte. Ühes 2016. aasta artiklis on mainitud, et ta sai oma hõbemärgi (Silver Badge) 2014. aastal ning oli tol ajal kõige kõrgema reitinguga Prantsuse pukikohtunik. Foto pärineb eelmise aasta Australian Openilt, Tourtega vaidleb Fernando Verdasco (Reuters/Scanpix)

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Väljak, kus 40 minuti pärast Kanepi ja Görges mängima hakkavad (Court 1) kannab hellitusnime "Bullring", kuna meenutab oma kujult härjavõitlusareeni. 3800 istekohaga areen läheb pärast tänavust French Openit lammutamisele, et teha ruumi moodsamale ja suuremale väljakule. Foto: Imago Sport/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Väljakule saabus juba Horvaatia tippmängija Borna Coric oma neljamehelise saatjaskonnaga. Ei mingit halastust. Kui Kanepi ootas veel viisakalt Görgese väljakult lahkumise ära, siis Coric tahab oma aega esimesest minutist peale kasutada.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi soojendusele sekkus selle lõpuminutitel ka teine abiline, Bjelica kutsus tribüünilt alla ühe eesti keelt kõneleva noormehe, nähtavasti Kaia abilise, kes nüüd Kaiale palle kätte annab. Kanepi füsioterapeuti Indrek Tustit siin hetkel pole.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görgese soojendus lõppes. Midagi erilist sellest raporteerida pole, pooletunnine keha käima tõmbamine ainult. Kanepi saabus väljakule koos treener Ivan Bjelicaga. Uudishimulikku publikut voorib ka tribüünidele sisse-välja. Mõned võtavad juba toolidel istet.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Julia Görges saabus äsja 1. väljakul hommikusele soojendusele. Tema ja treeningu lõpetanud Mona Bartheli tiim ajavad veel lõbusalt juttu. Samal ajal tuli ka päike korraks pilve tagant välja. Väljaku töötajad kastavad veel platsi üle ja läheb soojenduseks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kihlveokontor Paf.com annab hetkeseisuga Kanepi võidukoefitsendiks 2.08, Görgesele 1.75. Loodaks väga, et kummalgi tervisega mingeid probleeme pole ja mõlemad saavad näidata oma tegelikke oskusi. Oleks kahju, kui ühe või teise mängu tagant paistaks mõni füüsiline komplikatsioon. Nii palju kui Saksa kolleegidelt kuulda on, siis Görgese füsioterapeut Florian Zitzelsberger (ühtlasi tema elukaaslane) tunnistas sakslanna viimasest reielihase vigastusest täiesti terveks eelmise nädala kolmapäeval. Mõned nädalad varem oli ta Stuttgartis kimpus veidra kaelavigastusega, mis lukustas närvide kaudu ka tema ühe käe sõrmed ja sundis vastasele Roomas loobumisvõidu andma. Arvatakse siiski, et sellest probleemist saadi ruttu jagu ning tegu oli ajutise nähtusega.Kaial, nagu Indrek Tustit rääkis, on kroonilisemad mured mõlema jala kannapiirkonnas, aga kui need mängida lubavad, siis oskused ja kogemused pole tal kuhugi kadunud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Norra ilmajaam Yr.no annab tänaseks sellise prognoosi, mis juba paika ei pea, sest kerget vihma on ju tulnud, asfalt on märg. Aga bussijuht näis ilmateatega kursis olevat, öeldes oma reisijatele: "Don't worry, the weather will be better!"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Hommikust! Alustame ilmateatega, mis kõige rõõmsam just ei tule. Aga väga kurvastuseks ka põhjust pole. Aeg-ajalt tibutab kerget uduvihma, aga katted on väljakutelt maas ning 1. väljakul juba elu käib (Mona Barthelil on alates kella 8-st - kohalik aeg - ette nähtud tunniajane treening). See pilt on tehtud meedia bussist teel hotellist keskusesse.