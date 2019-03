BLOGI | Kindel allajäämine, Kanepi ei olnud väljakul tema ise

KAIA KANEPI - ALISON RISKE

Läbi. Kohtumine kestis 1 tund ja 20 minutit. Lõppseis 2:6, 2:6.

Ja neljas matšpall.

Riske eksib ka lihtsas olukorras ja tundub, et pinged peal.

Kaia lihtviga ja kolmas matšpall.

Kaia püsib veel mängus!

Matšpall number kaks.

Kanepi hoiab mängu elus.

Riskel matšpall, esimene.

Riske saab ässaga seisu tasa, 40-40.

Ohhoo! Kaial kaks murdepalli.

Rõõm on tõdeda, et Kaia endiselt võitleb. Kas on veel sees killuke usku?

Kaia saab üle pika aja ka enda servigeimi kätte. Seis 2:5.

Geimi teises setis saab Kaia ikkagi kätte. Murrab, seis 1:5.

Kanepi on loobunud. Lihtsalt lööb palle võrgu peale. Seis teises setis 0:5.

Riske teises setis ees juba 4:0. Ameeriklanna on võitnud seitse geimi järjest.

Ei suju kuidagi. Kanepi mäng on tujutu, eksimusi palju. Teises setis taga 0:3.

Riskel oma serviga taaskord probleeme pole. Viies geimivõit järjest.

Kaia ise eksib taaskord ja servigeim läheb ära. Tundub, et ta on liiga kärsitu, liiga kiirelt tahab ära lüüa ja sealt tuleb palju eksimusi. Teises setis taga 0:1.

Riske oli esimeses setis parem, midagi öelda pole. Ameeriklanna saab oma 6:2.

Ja Kaia ise eksib kahel järgmisel punktil ning teine murre on tõsiasi. Riske peal 5:2 ja asub ka servima.

Riskel kaks murdepalli, aga õnneks Kaia saab mõlemad kätte, 40-40.

Riske suudab taaskord servigeimi hoida. Juhib 4:2. On hetkel stabiilsem kui Kaia.

Kaia saab servigeimi kätte. Ei ole hullu, kannatab mängida küll. Esialgu murdega taga 2:3.

Ja Riske saab oma tahtmise, seis 3:1.

Riske võtab kriitilises seisus kolm punkti järjest ja ameeriklannal edu sees.

Kaial esimesed murdepallid, seis 15-40.

Lõpuks ka Kaial geim käes. Ja võttis selle kuivalt.

Ka teine geim avasetis kindlalt Riskele.

Ameeriklannalt super algus. Murdis ja asus juhtima.

Matš algas Kanepi servigeimiga.

Tere tennisesõbrad. Kohtumine Kaia Kanepi ja Alison Riske vahel kohe algab.