BLOGI | Kanepi alistas tšehhitari Bouzkova otsustavas setis ja pääses French Openil teise ringi!

Teises ringis kohtub Kanepi ilmselt kolmapäeval maailma 20. reketi, belglanna Elise Mertensiga, kes alistas venelanna Margarita Gasparjani (WTA 122.) 6:2, 6:3.

Jaheda ja tuulise ilmaga peetud kohtumise avasett algas järjestikuste servimurretega ning seisul 1:3 jäi Kanepi juba kahe murdega taha. Tal õnnestus üheksandas geimis murded tasa teha, kuid seti viimase geimi andis ta ära nulliga ning kaotas avaseti 4:6.

Teist setti läks Kanepi kahe servimurdega juhtima 5:3, lubas siis tšehhitaril kohe ühe murde tagasi teha, kuid seisul 5:4 setivõidule servides ühtegi punkti vastasele ei loovutanud.

Kolmas sett kulges juba täielikult Kanepi dikteerimisel. Servimurretega läks ta 2:1 ja 4:1 juhtima ning viimases geimis hoidis jälle oma pallingut nulliga.

Mõlemad naised lõid 3 serviässa, Kanepit tegi tervelt 8 topeltviga. Bouzkova servis kindlamalt (78% vs 65%), kuid Kanepi võitis nii esimese kui ka teise servi punkte suurema protsendiga (66% vs 56% ja 47% vs 43%). 14-st murdepallist realiseeris Kanepi 6, Bouzkova 13-st 4. Kanepi lõi 35 äralööki ja tegi 36 lihtviga, tšehhitaril kogunes 27 äralööki ja 31 lihtviga.

French Open 1. päev Halep võitis Sorribes Tormo vastu avaseti 6:4. Kui nende mäng saab peetud, saab platsile tulla Kontaveit. Sirje: Super, Kaia, nii edasi! Mäng kestis 2 tundi ja 15 minutit. 40:0 kolm matšpalli. Käes! Kanepi on teises ringis. Võit tuleb 4:6, 6:4, 6:2. 30:0 15:0 Kanepile. Sirje: Ära anna võitu käest, Kaia! Bouzkova oma servil 30:0 ees. 5-2 Bouzkova hoidis oma servi nulliga. https://twitter.com/TheTennisTalker/status/1310176265668788224 5-1 Kanepit lahutab teisest ringist üks geim. 40:40 Bouzkova viigistab. Kanepi oma servil 40:30 ees. 4-1 Kanepilt veel üks servimurre! https://twitter.com/blimeyboyo/status/1310174291489628162 7:5, 6:0, 6:3 seisuga lõppeb peaväljaku esimene kohtumine Jannik Sinneri ja David Goffini vahel. Üks naiste mäng veel vahel ja siis Kontaveit - Garcia. 0:30 Kanepi võidab ka Bouzkova servil kaks esimest punkti. 3-1 Kanepi hoiab oma servigeimi nulliga. 40:0 Kanepile viies punkt järjest. Kanepi läheb oma pallingugeimi 30:0 juhtima. 30:40 Kanepil murdevõimalus. 2-1 Kanepi läheb otsustavat setti servimurdega juhtima! https://twitter.com/HenryMagalhanes/status/1310173256750686209 1-1 Kanepi hoiab oma servi. Sett viigis. Kanepi lööb oma kolmanda ässa ja läheb 40:15 ette. Kanepi tegi oma kuuenda topeltvea, kuid viigistas siis 15:15. 0-1 Bouzkova hoiab oma servi ja asub kolmandat setti juhtima. Elise Mertens (WTA 20.) võitis avaseti Gasparjani (WTA 122.) vastu 6:2. Sellest paarist tuleb Kanepile või Bouzkovale teise ringi vastane. 15:15 Bouzkova viigistab. Kolmanda seti esimest geimi läheb juhtima Kanepi. Haarav pallivahetus - Kanepi näitab ilusat kaitsemängu ja tõstab palli napilt väljaku sisse. 6-4 Kanepi võidab oma servigeimi nulliga! Teine sett käes. https://twitter.com/CheapAbyss/status/1310172028217954305 Azarenka ja Kovinici mäng on siiski alanud. Valgevenelanna võitis avaseti 6:1. 5-4 Bouzkova hoiab oma servi ja võidab teise geimi järjest. 40:40 Setivõitu veel ei tule. Lendpall võrgus. 30:40 Kanepi teenib murdepalli, mis on ühtlasi settpall. 30:30 Bouzkova tagakäe äralöök napilt sees. Bouzkova on oma servil 15:30 taha jäänud. Peaväljakul on Jannik Sinner David Goffini vastu võitnud kaks esimest setti 7:5 ja 6:0 ning juhib kolmandas 2:0. 5-3 Bouzkova murrab Kanepi pallingu. 30:40 Bouzkova tungib võrku ja teenib endale murdepalli. 30:30 Sõnusime ära. Tuleb teise seti esimene ja kogu matši viies topeltviga. Kanepil praegu serv jookseb hästi! 30:15 5-2 Kanepi teeb siiski servimurde ja on teist setti võitmas. Neljas geim järjest Kaiale. 40:40 Bouzkova päästab murdepalli. 30:40 Kanepi teenib endale murdevõimaluse. Bouzkova servil 30:30. 4-2 Kanepi hoiab oma servi. https://twitter.com/CheapAbyss/status/1310165909387071489 Bouzkova libastus, näitab püstist pöialt. Kanepi oma servil 40:30 ees. 3-2 Kanepi murrab vastase servi! Läks 15:40 ette ja realiseeris teise murdepalli. 2-2 Kanepi võitis oma servigeimi nulliga. 1-2 Bouzkova hoiab oma pallingut. 40:40 Kanepi viigistab. Geim jätkub. Kanepi võidukoefitsient oli mängu alguses kihlveoportaalides 2.20, nüüd juba 5.50. 40:40 Kanepil oli kasutada murdepall, aga tšehhitar päästis selle tänu auti lennanud tagakäelöögile. A:40 Bouzkoval endal nüüd geimpall. Ilus stopplöök. 40:40 Kanepi viigistab. 40:30 Bouzkova oma pallingul ees. 15:30 on Bouzkova oma pallingul taga. 1-1 Kanepi viigistab. Bouzkoval murdevõimalust ei teki. 0-1 Bouzkova läheb teist setti juhtima. Kanepi sai vastase servilt kaks punkti kätte. 1. seti statistika: 4-6 Kanepi kaotab oma servigeimi nulliga. Esimene sett Bouzkovale. Mõlemad mängijad Suzanne-Lenglenil (suuruselt teine areen) läksid väljakult ära. https://twitter.com/tumcarayol/status/1310149708166430720 4-5 Murre tuleb! Kanepil võimalus nüüd oma serviga sett viigistada. 40:AD Kanepil teine murdepall. Azarenka pole nõus nendes oludes mängima. https://twitter.com/livetennis/status/1310149048821833728 30:40 Kanepi tungib võrku ja teenib murdepalli. 30:30 Tšehhitar viigistab. 15:30 Kanepi pääseb Bouzkova servil juhtima. Bouzkova servigeimis seis 15:15. 3-5 Kanepi lõpetab eeskäe äralöögiga ja vähendab kaotusseisu. Päästis neli setppalli. 40:A Bouzkovalt tõrjeviga. 7.26 on juba kestnud see geim. 40:40 Ja kestab edasi... Bouzkova aimas Kanepi stopplöögi ära ja lajatas äralöögi. 40:AD Kanepile veel üks geimpall. 40:40 Kanepi lõikelöök läheb auti. AD:40 Bouzkova lihtviga toob Kanepile geimpalli. 40:40 Kanepi päästab järjekordse settpalli ilusa stopplöögiga. 40:AD Veel üks topeltviga. See geim on kestnud juba üle 5 minuti. 40:40 Kanepi päästab selle hea serviga. 40:AD Topeltviga Kanepil. Kolmas settpall tšehhitaril. 40:40 Kanepi tagakäelöök selgelt audis. AD:40 Bouzkova pall audis. Kanepile kolmas punkt järjest. 40:40 Veel üks tõrjeviga. Kanepi päästis kaks settpalli. 30:40 Bouzkova tõrje ebaõnnestub. Kõrge kaarega audis. 15:40 Kanepi tungib võrku, Bouzkova karistab ära ja lööb temast mööda. 15:30 Kanepi ilus stopplöök võrgu ette. 0:30 Kaks ilusat tõrjet järjes teinud Bouzkova läheb Kanepi servil kahe punktiga ette. 2-5 Kanepi pall maandub võrgus. Bouzkova hoiab servi. 40:30 Bouzkovale. 30:30 Pikk pallivahetus. Bouzkova pall lendab lõpuks auti. 30:15 Bouzkova tungib võrku ja kavaldab Kanepi üle. 15:15 Tšehhitar viigistab. 0:15 Kanepi pääseb vastase servil ette, Bouzkova löök audis. 2-4 Kanepi võidab päeva pikima geimi ja hoiab oma servi. https://twitter.com/DannyyDDD/status/1310151617350635520 AD:40 Kanepi tungib võrku ja lööb järjekordse eeskäe äralöögi. 40:40 Taaskord Kanepi eeskäsi toidab! 40:AD Bouzkova saab veel ühe murdepalli. 40:AD Kanepi stopplöök kerib auti. Bouzkoval kolmas murdevõimalus selles geimis. 40:40 Kanepi päästab ka selle murdepalli eeskäe äralöögiga. 40:40 Teine murdepall samuti päästetud. 30:40 Esimese murdepalli päästab võimsa eeskäelöögiga. 15:40 Teine topeltviga järjest Kaialt. 15:30 Kanepi teeb topeltvea. 15:15 Kanepi tagakäelöök võrgus. Bouzkovalt hea tõrje. 15:0 Kanepi pallingugeim algab Bouzkova tõrjeveaga. Mäng siiski jätkub. Kanepi puhkab juba vihmavarju all, Bouzkova pakkis reketi kotti. Pukikohtunik kontrollib väljakut. 1-4 Bouzkova hoiab servi. Kanepilt tõrjeviga. Vihma sajab juba korralikult. AD:40 Kanepilt kehv pallitabamine ja pall audis. 40:40 Bouzkova löök võrgus. 40:30 Kanepi tagakäelöök läheb natuke pikaks. 30:30 Bouzkova pall kerib tuulega auti. 30:15 Bouzkovale 15:15 Kanepi tagakäelöök võrgus. Väga rajud tuuleolud. 0:15 Kanepi läheb vastase servil juhtima. 1-3 Servimurdest siiski pääsu pole. Bouzkovale kolmas geim järjest. 15:40 Eeskäe äralöögiga esimese murdepalli päästab. 0:40 Bouzkoval kolm murdepalli. 0:30 juba Kanepi taga. 0:15 Kanepi jääb oma pallingul taha. Bouzkova karistas ebaõnnestunud stopplöögi ära. 1-2 Geim lõpeb Kanepi tõrjeveaga. Tšehhitar hoiab oma pallingut ja võidab teise geimi järjest. 40:15 Bouzkovale. 30:15 Bouzkovale. Kanepi tagakäelöök võrgus. 15:15 Kanepi viigistab. Bouzkova jääb oma servil 0:15 taha. 1-1 Kanepi tungis võrku, aga lõi sealt lendpalli võrku. Bouzkova teeb kohe murde tagasi. 15:40 Kanepi eeskäelöök audis, tšehhitaril kaks murdepalli. Kanepi jäi oma servil 0:30 taha, aga lõi siis mängu esimese serviässa. 15:30. 1-0 Hästi! Kanepi alustab matši servimurdega. 15:40 Kanepil kaks murdepalli. 15:15 Kanepi tagakäelöök maandub võrgus. Matš on alanud. Kanepi läheb vastase servil 0:15 juhtima. Bouzkova alustab servimist. Soojendus on käimas. Ilm on päris tuuline ja tibutab vihma. Pallipoisid ja joonekohtunikud võtavad ka oma kohad sisse. Mängijad tulevad väljakule. Maskid ees, nagu peab. Mängijad pole veel väljakule tulnud, aga telepilt on ees ja pukikohtunik sätib võrku. Kõik kell 12 algavad mängud: https://twitter.com/tenisnot/status/1310119003700985856 https://twitter.com/Toptipsters2/status/1310130555690901505 AccuWeather.com andmetel on preagu Roland Garrosi tenniseväljakutel pilves ilm, ei saja, sooja 11 kraadi. Varjus on tajutav temperatuur 5. Sellistes oludes peaks hakkama Kaia Kanepi kell 12 mängima.