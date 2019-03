BLOGI | Kaia Kanepi läbis Miami WTA turniiri kvalifikatsiooni puhtalt ning jõudis põhitabelisse

Kaia Kanepi - Timea Babos

Teine aga tuleb ära! Kanepile 6:3, 6:4 võit ja koht põhitabelis!

Esimest Kanepi ära ei kasuta. Teine on veel varuks.

Kaks matšpalli Kanepile!

Järgmine geim tuleb Kanepi servil õnneks kiirelt eestlannale. 5:4.

Paraku lähebki õnnetult. Babos tuleb 0-40 seisust välja ning viigistab pika geimi lõpetuseks teise seti seisu. 4:4.

Kanepi läheb nüüd vastase servil 0-40 ette, kuid Babos võtab seejärel kaks punkti tagasi. Väga määrav geim...

Nüüd on asi natuke taas ärev. Babos murrab Kanepi servi. 4:3.

Nüüd ei raiska omakorda Babos oma servil aega ning võtab ühe geimi tagasi. 4:2.

Oma servil Kaia kindlus ise. Kuivalt käes. Seis 4:1.

Kanepi surus oma ikkagi läbi! Esimene murre teises setis ja Kaia ees 3:1.

Kolmas murdepall Kaial selles geimis.

Esimene murdepall läks vett vedama ja teine ka. Pole hullu, tasa 40-40.

Kaial kaks murdepalli, seisul 15-40.

Raskustega, aga servigeim käes. Kanepi juhib 2:1.

Kaia servil tasa seis 40-40.

Babos oli ka tasemel ja suutis servi hoida. Seis 1:1.

Teine sett algas Kaia pallinguga ja seisul 40-15 võttis ta geimi lõppu tähendanud punkti. Seis 1:0.

Sett käes numbritega 6:3. Aega kulus 28 minutit.

Väga hea! Kaial kaks murdepalli ja ühtlasi settpalli.

Vastase palling ja Kanepi 0-30 peal.

Teine murdepall veel Babosil ja saigi geimi kätte. Seis 5:3 Kanepile, endiselt murdega peal.

Babosil oli murdepall, kohtumise esimene, aga Kanepi pareeris, uuesti 40-40.

Tasamäng 40-40. Ei anta lihtsalt.

Kaia peal 40-30 ja settpall.

Kaia servib setivõidule ja on peal 30-15.

Babosi servigeimis, seisul 40-30 saab ungarlanna oma. Seis 5:2 ja Kaial hea võimalus avasetile joon alla tõmmata.

Taas kuivalt geim käes ja eduseis 5:1. Kolmes enda servigeimis on Kanepi loovutanud vaid ühe punkti. Väga kindel mäng.

Kaia oma servil peal 40-0.

Vahelduseks sai ungarlanna ka ühe servigeimi kätte, 4:1 Kanepi ees.

Läheb lepase reega! 4:0. Oma servil loovutas Kaia vaid ühe punkti.

Teiselt murdepallilt taas olemas! Esimeses setis kahe murdega peal 3:0.

Kanepi domineerib hetkel täielikult. Vastase servil 0-40 ja kolm murdepalli.

Kiirelt 2:0. Enda servigeimi võttis Kaia kuivalt.

Super algus! Kanepil kohe seisul 30-40 murdepall ja realiseerib selle. Seis 1:0 Kanepile, murdega peal.

Mäng läks käima, Babosi servigeimiga.

https://twitter.com/WTA/status/1108355887037595648

Tere tennisehuvilised. Kaia Kanepi saab lõpuks ära pidada Miami turniiri kvalifikatsiooniturniiri otsustava mängu.

Just saabus värske info, et kõik tänased mängud on ära jäetud! https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108080722848432129

Uusi teateid mängude edasilükkamisest ei ole. Viimase info kohaselt algavad mängud kohaliku aja järgi kell 14 (Eesti aeg 20). Arvatavasti saavad Kanepi ja Babos varsti mänguga alustada.

Mängud pole ikka veel alanud.

Tundub, et kell 20 saavad Kanepi ja Babos lõpuks väljakule.

Ja paraku tuli kohe ka uus informatsioon, et mängud on veel tunni võrra edasi lükatud! Enne kella 20.00 kohtumised ei alga! https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108039606551957505

On lootus, et kell 19 saavad Kanepi ja Babos oma mängu alustada. Ühtegi edasilükkamise teadet pole rohkem tulnud.

Vahele üks teine tenniseuudis... https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/ekstreener-nouab-maailma-esireketilt-kohtu-kaudu-2-miljonit?id=85646601

Viimane info Miamist: vihm ei lase mängijaid väljakule enne 19.00 (Eesti aeg). Seega tuleb ka Kaia Kanepi matši veel kõvasti oodata. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108024496596897792

Mängud on veel tunni võrra edasi lükatud. Seega ei tule Kanepi väljakule enne kella 18. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108007837249224704

Tänased avamängud on vihmasaju tõttu tund aega edasi lükatud, mis tähendab, et ka Kanepi ja Babos alustavad Eesti aja järgi kell 17.

Tere, tennisesõbrad! Kaia Kanepi (WTA 89.) jätkab täna püüdlemist väga kõrge tasemega Miami WTA turniiri põhitabeli poole: kvalifikatsiooni otsustavas kohtumises läheb ta vastamisi ungarlanna Timea Babosiga (WTA 105.). Matš pidi algselt algama kell 16, kuid uue info kohaselt alles kell 17.