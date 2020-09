BLOGI | Kaia Kanepi kaotas Prantsusmaa lahtiste teises ringis maailma 20. reketile

KAIA KANEPI - ELISE MERTENS

Kaia Kanepi kommentaare võib Delfi Spordist leida juba õige pea, sest tema virtuaalne pressikonverents algab kell 19.05.

4:6, 5:7! KÕIK! Mertens murrab ja võidab mängu!

30:40. Mertens toob ära väga raske palli ja saab murdepalli!

30:30. Kanepi jääb surve alla ja lööb võrku.

30:15. Kanepi oli lähedal topeltveale, kuid õnneks kukub teine serv võrgupuutest kasti. Seejärel lööb Mertens auti.

15:15. Kanepi lööb auti.

15:0. Kanepile rabakuga kindel punkt.

5:6. Mertens vastab samaga ja hoiab servi kuivalt.

40:0. Kanepi tõrjub auti.

30:0. Kanepi lööb pikaks.

15:0. Mertens teeb raskest seisust äralöögi joonele.

5:5. Kanepi ei loovuta oma servil ühtegi punkti.

40:0. Mertens tõrjub võrku.

30:0. Ilus punkt eestlannalt pärast võrku tungimist.

15:0. Kanepilt ilus äralöök pika pallivahetuse järel.

Loodetavasti ei kordu nüüd avaseti lõpp...

4:5. Mertens hoiab pallingut.

40:30. Mertens patustab topeltveaga. Mängu kolmas.

40:15. Kahjuks läheb eestlanna löök pikaks.

30:15. Kanepi teeb suurepärase tõrje.

30:0. Metens pääseb heade servidega kiiresti ette.

4:4. Ja jälle murrab Mertens kohe tagasi!

30:40. Mertens saab murdepalli.

15:30. Mertens lööb õnneks auti.

0:30. Jälle tilkpall Mertensilt, milleni Kanepi ei jõua.

0:15. Kanepi sunnitakse eksima.

4:3! Kanepilt ilus äralöök ja murre!

30:40. Kanepi saab äralöögiga murdepalli!

30:30. Kanepi tungib võrku, kuid Mertens teeb täpse äralöögi.

15:30. Kanepi sunnib vastase eksima.

15:15. Esmalt lööb Mertens auti ja siis Kanepi võrku.

3:3. Kanepi hoiab kindlalt oma servi.

40:0. Mertens teeb hea tõrje, kuid Kanepi vastus sellele on veel parem. Belglanna lööb võrku.

30:0. Mertens eksib.

15:0. Esimene punkt Kanepile.

2:3. Mertens hoiab pallingut.

40:15. Kanepilt suurepärane tõrje.

40:0. Ilus tilkpall tagajoonelt, milleni Kanepi ei jõua.

30:0. Kanepi tõrjub pikaks.

15:0. Kanepi lööb auti.

2:2. Paraku murrab Mertens kohe tagasi!

Võrk tuleb Kanepile appi ja jätab palli eestlannale ilusti ette äralöögiks.

Teine murdepall. Mertens kavaldas Kanepi üle ja eestlannel pole lootustki pallini jõuda.

Mertens saab murdepalli, kui tungib võrku ja eestlanna ei suuda lööki väljaku piiridesse jätta.

Seis 40:40.

30:30. Nüüd Kanepilt täpne äralöök.

15:30. Mertensilt väga täpne tõrje joonele.

15:15. Kanepi sunnib vastase eksima.

0:15. Mertens pääseb juhtima.

2:1. Mertens lööb pika pallivahetuse lõpuks võrku. Kanepi murrab! Igati teenitud murre ründava mängu eest.

Teine murdepall. Kanepilt suurepärane tõrje tagajoonele.

Mäng tasa. Mertens võitleb välja punkti.

30:40. Kanepilt ilusa äralöök ja murdepall.

Jõutakse seisuni 30:30.

15:15. Mertens lööb pikaks.

0:15. Kanepi üritas tõsta tagajoonele, kuid läks napilt pikaks.

1:1. Kanepi hoiab pallingut. Viimasel punktil näitas eestlanna taas head servi.

Hea serv toob Kanepile punkti ja edu.

Mäng tasa, belglanna sundis Kanepi eksima.

40:30 Kanepile.

30:30. Kanepi teeb lihtvea.

30:15. Kanepi lööb tõrje järel pikaks.

30:0. Mertens tõrjub pikaks.

15:0. Kanepi servigeim algab eestlanna äralöögiga.

Avaseti statistika oli järgnev:

0:1. Mertens hoiab pallingut.

40:15. Kanepi eksib tõrjel.

30:15. Kanepi tungib võrku ja saab rabakuga punkti.

30:0 Mertensilt äss.

15:0. Mertens teeb äralöögi.

Murdepall! Kanepi tegi valusal hetkel lihtvea. Settpall.

4:6. Väga valus! Kanepi kaotab 40:15 eduseisust oma pallingugeimi ja sellega ka avaseti.

40:40. Kanepi lõi auti.

40:30. Mertensilt äralöök.

40:15. Kanepi lööb ässa.

30:15. Hea tõrje Mertensilt.

30:0. Kanepilt täpne äralöök.

15:0. Ilus rabak Kanepilt.

30:40. Kanepi äralöök toob talle esimese murdepalli!

4:5. Mertens teeb sellisel hetkel topeltvea ja laseb Kanepi ootamatult avasetis mängu tagasi!

30:30. Nüüd kavaldab Mertens Kanepi üle ja tõstab palli üle võrgu, milleni eestlanna enam ei jõua. Ilus tilkpall.

15:30. Kanepi mängib ründavalt ja sunnib Mertensi eksima.

15:15. Kanepi löök läheb napilt pikaks.

0:15. Mertens lõpetab pika pallivahetuse võrkulöögiga.

3:5. Kindel geimivõit Kanepile.

40:15. Kanepilt äralöök.

30:0. Mertens eksis tõrjel.

30:15. Kanepi lõi auti.

15:0. Pikk pallivahetus lõpeb Mertensi eksimusega, belglanna löök läks pikaks. Pukikohtunik kontrollis igaks juhuks ka üle.

5:2. Järjekordne kindel geimivõit Mertensile.

40:15. Kanepi tõrjub auti.

30:15. Mertens saab kindla punkti.

15:15. Eestlanna lööb pikaks.

0:15. Kanepilt väga täpne äralöök.

2:4. Kindel geimivõit Kanepile.

40:15. Vastane on taas rakustes pärast Kanepi head esimest servi ning lööb võrku.

30:15. Veel üks ilus äralöök eestlannalt.

15:15. Kanepi sunnib vastase eksima.

0:15. Kanepilt lihtviga, mängu üheksas (Mertensil 7 lihtviga).

1:4. Mertens lõpetab geimi ässaga. Kanepi ei saanud ainsatki punkti.

40:0. Kanepi lööb pika pallivahetuse lõpuks napilt auti.

30: 0 belglannale. Kui Mertens on võitnud esimeselt servilt 88% punktidest, siis eestlanna vaid 54%.

15:0. Mertens paneb eestlanna jooksma ja saab kindla punkti.

1:3. Mertens murrab! See oli õhus, eestlanna pole oma servil kuigi veenev olnud.

30:40. Esimene päästetud, Mertens lõi võrku.

15:40. Kaks murdepalli!

15:30. Nüüd saab Kanepi võrku tungimise järel punkti.

0:30. Napilt auti ja belglanna juhib.

0:15. Kanepi alustab topeltveaga.

Väike puhkepaus.

1:2. Mertens lõpetab geimi ässaga.

Edu Mertensil, Kanepi tõrjus võrku.

40:30. Kanepi tõrje läheb pikaks.

Mertens teeb teise topeltvea ja raputab pead.

Belglanna on teinud siiani 5 sundimata viga, Kanepi 3.

30:30. Kanepi lööb võrku.

15:30. Mertens lööb napilt pikaks.

15:15. Belglannalt topeltviga.

15:0. Kanepi eksis tõrjel.

1:1. Lõpuks saab maratongeim läbi. Kanepi hoidis pallingut, päästes ka kolm murdepalli.

Mertens lööb pikaks.

Kanepi kaotab võrgus taas punkti. Mäng tasa.

Mertens tõrjub võrku.

Kanepi päästab ässaga.

Kolmas murdepall. Kanepi tuli võrku, kuid pall kukub võrgupuutest tema väljakupoolele.

Nüüd eksib Kanepi. Mäng tasa.

Mertens eksib, lüües pikaks.

Mertens lööb võrku, mäng tasa.

Jälle üks pikem pallivahetus, mille Kanepi lööb võrku. Teine murdepall.

Kanepi teeb võimsa äralöögi ja päästab murdepalli.

Mertens saab murdepalli, Kanepi lõi võrku!

30:15. Kanepilt hea teine serv, mille tõrjub Mertens auti.

30:30. Kanepi tuleb võrku, kuid eksib.

15:15. Belglanna lööb pikaks.

0:15. Esimene pallivahetus läheb väga pikaks, kuid paraku lööb lõpuks auti eestlanna.

0:1. Mertens hoiab servigeimi kindlalt, loovutades vaid ühe punkti.

40:15. Esimene eksimus Mertensilt.

Juba 40:0.

30:0. Kanepi lööb pika pallivahetuse lõpuks auti.

15:0. Kanepi tõrjub võrku.

Mäng algas!

Avasetis hakkab servima Mertens.

Pariisis on hetkel pilvine ja tuuline, sooja on 19 kraadi.

Mängijad tulevad soojenduseks väljakule.

Swiatek võitis 1:4 kaotusseisust alates viis geimi järjest ning kindlustas matšivõidu 6:1, 6:4. Nüüd on Kanepi ja Mertensi kord.

Swiatek võitleb end teises setis mängu tagasi - seis 3:4.

Juba 4:1 Hsiehile.

Hsieh juhib teist setti Swiateki vastu 3:1.

Üks üllatus tänasest võistluspäevast. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/maailma-161-reket-lohkas-french-openil-ullatuspommi?id=91211649

Swiatekil kulus avasetis vaid 26 minutit, et see võita 6:1.

Nüüd tulevad väljakule Su-Wei Hsieh (WTA 63.) ja Iga Swiatek (WTA 53.) ning pärast seda on Kaia Kanepi ja Elise Mertensi kohtumine. Hetkel ennustatakse selle matši algusajaks 17.00.

Ja Korda (ATP 213.) lõhkaski üllatuspommi, alistades 21. asetusega Isneri 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Maailma 213. reket Korda on võitnud Isneri (ATP 23.) vastu üllatuslikult kaks esimest setti 6:4, 6:4.

Karm uudis tänasesse päeva:https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/ootamatu-serena-williams-jattis-french-openi-pooleli?id=91209049

Tervist, tennisesõbrad! Täna jätkub eestlaste jaoks French Open, kui teises ringis lähevad vastamisi Kaia Kanepi ja Elise Mertens. Paraku segab Pariisis vihm kaarte ning ajakava on juba praeguseks nihkes. Seitsmenda väljaku esimene mäng Sebastian Korda ja John Isneri pidi algama kell 12, kuid praeguse seisuga on see algamas alles nüüd, 45 minutit hiljem.