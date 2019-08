BLOGI | Kaia Kanepi kaotas Bronxis maailma 80. reketile avaseti 30 minutiga, teises setis jäi mäng pooleli

Kaia Kanepi - Magda Linette

Täname jälgimast, kuid Delfi lõpetab tänaseks otseblogi. Siiani pole teada, kuna mängud võiksid jätkuda. Värske info anname kohe varahommikul.

Pole mingit infot, kuna mängud võiksid jätkuda.

Linette juhib oma pallingul 40:30 ja siis sekkub vihm. Mäng katkestatakse. Kohtumised on peatatud kõigil väljakutel.

5:3. Kanepilt kindel servigeim.

Teist setti on mängitud juba kauem (31 minutit), kui kestis terve esimene sett.

4:3. Kanepi murrab!

Poolatar päästab, kuid Kanepi saab ka teise!

Kanepil murdepall!

3:3. Kanepi tuleb raskest seisust välja ja hoiab oma servigeimi.

Linette saab murdepalli, Kanepi päästab.

Kuus ässa löönud poolatar on võitnud siiani 47 pallivahetust, Kanepi 34.

2:3. Linette loovutab oma servil vaid ühe punkti.

2:2. Kanepi hoiab pallingut, kuid on jätkuvalt esimese serviga hädas (õnnestumise protsent vaid 49 poolatari 71% vastu).

1:2. Linette lööb kaks ässa ja hoiab pallingut kuivalt.

1:1. Ja nii ta läks - Kanepi kaotas oma pallingu.

Linette saab kohe murdepalli vastu!

1:0. Kanepi alustab teist setti murdega! Esimest korda oli poolatar oma pallingul tõsiselt hädas, tehes ka kaks topeltviga.

Kanepi jõuab esimese murdepallini!

Avaseti statistika:

Avasett kõigest 30 minutiga Linettele 6:2, kes murdis eestlanna pallingu kahel korral.

Linette saab settpalli - 40:30...

2:5. Linette lööb kolmanda ässa ja võidab oma servigeimi. Kanepi võitis kaks pallivahetust.

Kui Kanepi esimene servigeim välja jätta, on mõlemad mängijad oma pallingul olnud kindlad.

2:4. Kanepi teeb mängu teise topeltvea, kuid hoiab pallingut üsna kindlalt.

1:4. Linette on kindel ja hoiab pallingut. Poolatar sai kirja ka teise ässa.

1:3. Kanepi hoiab pallingut - esimene punkt läks poolatarile, kuid sealt edasi oli eestlanna kindel.

0:3. Algus ei luba midagi head. Poolatar loovutab oma servigeimis vaid ühe punkti ja juhib juba 3:0.

0:2. Paraku annab Kanepi kohe oma esimese pallingugeimi käest.

Kanepi alustab ässaga, kuid teeb topeltvea otsa ning jääb 15:40 kaotusseisu. Kaks murdepalli...

0:1. Linette hoiab oma esimest servigeimi, loovutades Kanepile kaks punkti.

Jõutakse seisuni 40:30.

27-aastane poolatar pääseb 30:0 ette.

Matš algab! Magda Linette hakkab avasetis servima.

Kaia Kanepi (WTA 83.) ja Magda Linette (WTA 80.) matš võiks alata 22.30, sest sellele eelnenud kohtumine on just lõppenud. Aliaksandra Sasnovitš alistas seal Polona Hercogi 6:3, 6:2. Just Sasnovitšiga tulebki Kanepi-Linette matši võitjal järgmisena kokku minna.

Tere, tennisesõbrad! Kaia Kanepi ja Magda Linette mäng algab ilmselt umbes kell 22.30, kuid mitte palju varem, sest alles kell 21 pääsesid teiseks mänguks sellele väljakule Polona Hercog ja Aliaksandra Sasnovitš.