BLOGI | KAHJU! Kaia Kanepi kaotas Wimbledoni teises ringis maailma 13. reketile

Kaia Kanepi - Belinda Bencic

Ats Kuldkepp: Ega's midagi, jääme Londonist ootama Kanepi kommentaare. Samal ajal pole Kontaveidi ja Kassatkina õhtu veel läbi. Nad kaotasid Rumeenia paarile Begu/Niculescu teise seti 4:6 ja kohtumine läks kolmandasse setti.

Ats Kuldkepp: Läbi. Kanepi kaotab.

Ats Kuldkepp: Veel üks matšpall.

Ats Kuldkepp: 40:40.

Ats Kuldkepp: 30:40. Matšpall.

Ats Kuldkepp: 30:30.

Ats Kuldkepp: 15:30.

Ats Kuldkepp: Kanepi on servigeimil 0:30 taga.

Ats Kuldkepp: Kanepi lööb auti. Ta on nüüd 1:5 taga.

Ats Kuldkepp: Kanepi 15:40 taga.

Raul Ojassaar, Wimbledon: "Ei ole midagi, Kaia, Haapsalu on sinuga!" kõlab tribüünilt.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Ei ole paraku Kanepil täna seda võitlust sees peidus.

Ats Kuldkepp: Geim Bencicile ja ta on 4:1 ees.

Ats Kuldkepp: Kanepi võitleb ennast tasamänguni.

Ats Kuldkepp: Bencicil kaks murdepalli.

Ats Kuldkepp: Kanepi lööb võrku. 15:15.

Ats Kuldkepp: Bencic suudab siiski serviässa lüüa ja läheb 3:1 ette. Nüüd on vaja Kanepil kindlasti oma servi hoida.

Ats Kuldkepp: Uuesti võrku! Veel 40:30 Bencicile.

Ats Kuldkepp: Nüüd lööb Bencic võrku. 40:15.

Ats Kuldkepp: Kolm geimpalli Bencicile.

Ats Kuldkepp: Kaunis võrgumäng Bencici poolt ja ta on 30:0 ees.

Ats Kuldkepp: Bencicil on hea võimalus 3:1 ette minna. Tema servigeim ja 15:0.

Ats Kuldkepp: Lähebki geim Bencicile. 1:2.

Ats Kuldkepp: Bencicil kaks murdepalli.

Ats Kuldkepp: Kanepi lööb oma servigeimil auti. 0:30.

Ats Kuldkepp: Geim Bencicile. 1:1.

Ats Kuldkepp: Bencicile kaks punkti järjest ja tal on geimpall.

Ats Kuldkepp: Kanepi läheb Bencici servigeimis 30:15 ette.

Ats Kuldkepp: Kanepi asub aga Bencici vastu teist setti 1:0 juhtima.

Ats Kuldkepp: Kontaveit ja Kassatkina võitsid paarismängus Rumeenia paari vastu avaseti 6:3, teises ollakse 0:1 kaotusseisus.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kanepi mängu väljaku kõrval on suur nõlv, kus inimesed jälgivad valjuhäälselt Nadali ja Kyrgiose kohtumist. Sealsed hääled aeg-ajalt isegi pisut segavad.

Ats Kuldkepp: Teine sett algab Kanepi servigeimiga.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kahju. Kaia natuke ise andis positsioonid mõne lihtveaga käest. Alla anda ei tohi, sest Bencic midagi ületamatut küll pole.

Ats Kuldkepp: Bencic vormistab ära ja võidab avaseti 6:3.

Ats Kuldkepp: Kanepi tõrje ebaõnnestusb, Bencicil veel üks settpall.

Ats Kuldkepp: Bencic lööb võrku ja jälle 40:40.

Ats Kuldkepp: Bencicilt serviäss ja taas üks settpall.

Ats Kuldkepp: Tasamäng! Kanepi lootused elavad.

Ats Kuldkepp: 40:30.

Ats Kuldkepp: Serviäss Bencicilt ja kaks settpalli.

Ats Kuldkepp: 30:15 Bencicile.

Ats Kuldkepp: Bencicil on võimalus sett oma servigeimiga ära otsustada. 15:15.

Ats Kuldkepp: Bencic näitab klassi ja murrabki. 3:5...

Ats Kuldkepp: Kanepi on servil ebakindel ja Bencicil on murdepall.

Ats Kuldkepp: Bencici löök läheb napilt sisse ja tasamäng.

Ats Kuldkepp: 40:30. Kanepil geimpall.

Ats Kuldkepp: Kanepi jääb 15:30 taha, aga viigistab 30:30.

Ats Kuldkepp: Samal ajal on Kontaveit/Kassatkina paarismängus esimeses setis 5:2 ees.

Ats Kuldkepp: Nüüd Kanepi servigeim. 15:15.

Ats Kuldkepp: Bencic hoiabki oma servigeimi ära ja läheb 4:3 ette.

Ats Kuldkepp: Nüüd geimpall Bencicil.

Ats Kuldkepp: Jälle tasamäng.

Ats Kuldkepp: Bencicilt topeltviga ja Kanepil on murdepall.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Pool publikut arvas juba, et punkt on Bencici oma, ent Kanepi võitles lõpuni. Hästi!

Ats Kuldkepp: Suurepärane pallivahetus ja Kanepi päästab vastase geimpalli ära.

Ats Kuldkepp: 40:40.

Ats Kuldkepp: Kanepi vähendab vahe 30:40 peale.

Ats Kuldkepp: Kanepi lööb napilt auti ja on Bencici servigeimis 0:30 taga.

Ats Kuldkepp: Kanepi lõpetab serviässaga. 3:3.

Ats Kuldkepp: Kanepil geimpall.

Ats Kuldkepp: Kanepi jääb oma servigeimil 15:30 taha, aga viigistab 30:30.

Ats Kuldkepp: Geimivõit siiski Bencicile, ta on 3:2 ees.

Ats Kuldkepp: Kanepi suudab hea tõrjega taas seisu viigistada.

Ats Kuldkepp: Nüüd geimpall Bencicil.

Ats Kuldkepp: Kanepi teeb hea tõrje ja seis on 40:40.

Ats Kuldkepp: Nüüd Kanepi 30:40 taga.

Ats Kuldkepp: Bencicil kaks topeltviga järjest ja seis on 30:30.

Ats Kuldkepp: Bencic läheb oma servigeimis 30:0 ette.

Ats Kuldkepp: Bencic murrabki, seis on 2:2.

Ats Kuldkepp: Kanepi jääb oma servil 0:30 taha.

Ats Kuldkepp: Alanud on ka Kontaveidi ja Kassatkina paarismäng. Hoiame ka sellel aeg-ajalt silma peal. Praegu on esimeses seitis seis 1:1.

Ats Kuldkepp: Kanepi murrabki ja läheb 2:1 ette!

Ats Kuldkepp: Kanepil on murdepall.

Ats Kuldkepp: 30:30.

Ats Kuldkepp: Kanepi on kolmandas geimis pärast Bencici serviässa 15:30 taga.

Ats Kuldkepp: Ja olemas! Seis on 1:1.

Ats Kuldkepp: Kanepil geimpall.

Ats Kuldkepp: Kanepi jääb oma gervigeimis 30:40 taha, aga viigistab 40:40.

Ats Kuldkepp: Ja Bencic lähebki 1:0 ette.

Ats Kuldkepp: Mäng on alanud Bencici servigeimiga ja ta on ees 40:15.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Soojendus on läbi ning mäng algab!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kanepi võitis mündiviske ning otsustas esimesena tõrjuda.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Naised on platsil ning soojendus alanud.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Bertensi ja Townsendi mäng on nüüd lõppenud: maailma neljas reket pani lõpuks oma paremuse maksma ning sai raske 3:6, 6:7, 6:2 võidu. Nüüd on väljakule oodata Kanepit ja Bencicit. Sisuliselt samal ajal algab muide ka Anett Kontaveidi paarismäng.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Just praegu selgus, et Anett Kontaveidi homne üksikmäng on kavas kolmanda väljaku teise matšina, mis tähendab Eesti aja järgi eeldatavat algusaega 15.30.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Nõnda - Townsendil oli kasutada ka matšpall, kuid Bertens tuli raskest seisust välja ja viis kohtumise otsustavasse setti.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Nüüd on ühtlasi selgunud, et Kanepi ja Bencici kohtumise võitja läheb kolmandas ringis kokku ameeriklanna Alison Riske'iga (WTA 55.). Ta alistas Ivana Jorovići 6:2, 6:7, 9:7.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Seesama Townsend on sealjuures huvitav kuju - väga tugeva, lausa jässaka kehaga ja väga konkreetse löögiga.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mina olen juba 18. väljaku ääres, kus Taylor Townsend tegi üllatavalt kiirelt avasetis maailma neljandale numbrile Kiki Bertensile ära. Võimalik, et Kanepi mängu alguseni on jäänud veel vaid üks sett.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Meid (loodetavasti!) puudutavatest mängudest veel niipalju, et Kanepi ja Bencici kohtumise võitja läheb järgmises ringis kokku kas Alison Riske'i (WTA 55.) või Ivana Jorovićiga (WTA 99.). Nende omavaheline kohtumine läks just kolmandasse setti.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Nüüd värskelt sai Johnsoni ja De Minauri kohtumine lõpu, kusjuures matšpall oli üks ägedamaid punkte, mida siin turniiril üldse tänavu nähtud on. Johnsoni võidunumbriteks 3:6, 7:6, 6:3, 3:6, 6:3.Nüüd on platsile oodata Kiki Bertensit ja Taylor Townsendi, kelle mängu järel ongi järjekord Kanepi ja Bencici käes.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tervitused Wimbledonist! Uudised 18. väljakult räägivad seda, et seal esimesena järjekorras olnud meeste üksikmäng Steve Johnsoni ja Alex De Minauri vahel on värskelt läinud viiendasse setti. Seega tuleb Kanepi ja Bencici mängu veel omajagu oodata. Johnsoni ja De Minauri järel tulevad ju veel platsile ka Kiki Bertens ja Taylor Townsend.