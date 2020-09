BLOGI | Anett Kontaveit võttis US Openil maailma 37. reketi vastu kindla võidu

ANETT KONTAVEIT - MAGDA LINETTE

Mängu statistika:

Kontaveit võidab matši tunni ja viie minutiga 6:3, 6:2.

30:0 Kontaveidile.

5:2. Kontaveit murrab, Linette tegi topeltvea.

30:40. Linette kõmmutab selle peale ässa.

15:40. Poolatar lööb auti. Kas on mõtet jätkata?

Linette servil jõutakse 15:15-ni.

4:2. Tundub, et poolatar ei saa siiski korralikult liikuda. Eestlanna hoiab pallingut kuivalt.

Kontaveit pääseb oma servil kiirelt 30:0 ette.

Linette reis on kinni seotud ja mäng saab jätkuda.

Kontaveidi esimese servi õnnestumise protsent on teises setis 67% ja ta on võitnud neist 100% punktidest.

Linette on palunud arsti väljakule. Poolatar näitab vasaku jala reiele, kus ta tunneb valu.

3:2. Linette hoiab pallingut.

40:15. Kontaveidilt hea tõrje.

Linette on oma servil kindel ja pääseb ette 40:0.

3:1. Kontaveit lõpetab geimi ässaga.

30:15 Kontaveidi servil.

2:1. Nüüd kiire servigeim Linette`ile. Poolatar andis kahe kehva geimi järel hea vastuse.

30:0 Linette`ile. Kontaveit eksib tõrjel ja lööb siis pikaks.

Linette on teinud selles setis juba neli sundimata viga.

2:0. Kontaveit hoiab pallingut.

Juba 40:0. Kas poolatar on alla andnud?

Kontaveit kiirelt 30:0 ette.

1:0. Kontaveit murrab.

Kontaveidil murdepall.

Teine sett on alanud. Seis 30:30 Linette servil.

Avaseti statistika on alljärgnev. Linette on saanud teiselt servilt vaid 36% punktidest (Kontaveit 54%):

Kontaveit võidab avaseti 37 minutiga 6:3.

Kontaveidil kaks settpalli seisul 40:15.

Mäng tasa 15.15.

0:15. Kontaveit lööb lihtsa palli võrku.

5:3. Linette võidab oma pallingu kiirelt, punktigi loovutamata.

5:2. Kontaveit hoiab pallingut.

Kontaveit pääseb ette 40:30.

15:15 Kontaveiti servil.

4:2. Linette hoiab pallingut.

30:30 Linette servil.

4:1. Raskelt tuli, aga tuli. Kontaveit hoiab pallingut, lõpetades geimi ässaga. Vastasel oli kolm murdepalli.

Mäng tasa, Kontaveidilt täpne äralöök.

Teine topeltviga ja Linette saab veel ühe murdepalli.

Nüüd on Linette tõrje liiga pikk, mäng tasa.

Veel üks murdepall, kui Kontaveit lõi pikaks.

Mäng tasa.

30:40. Linette jõuab murdepallini.

30:15. Kontaveit teeb ka esimese topeltvea.

Kontaveit alustab ässaga.

Linette lööb auti, mäng tasa.

Murdepall!

3:1. Kontaveit murrab! Linette kinkis selle geimi eestlannale, tehes lõpus oma teise topeltvea.

Kontaveit teeb võrgus rabakuga väga ebaõnnestunud löögi... Edu Linette`il. Siin pidanuks järgnema murdepall.

Esimene topeltviga, 40:40.

40:30. Nüüd teeb Linette eestlanna tõrje järel suurepärase äralöögi.

30:30. Kontaveit teeb hea tõrje, mille järel lööb Linette pikaks.

Seis 30:15 poolatarile.

Linette alustab servigeimi ässaga.

Kontaveiti arvel on kaks äralööki ja kolm sundimata viga (Linette vastavalt 0 ja 4).

2:1. Kontaveit hoiab pallingut kuivalt. Õnneks on Anett seti alguse ehmatusest kiiresti toibunud.

30:0. Kontaveit tungib võrku, poolatar saadab palli võrku.

15:0. Kontaveit teeb teiselt servilt hea pallingu, mille vastane tõrjub võrku.

1:1. Kontaveit murrab kohe tagasi!

30:40. Murdepall poolatari eksimuse järel!

30:30. Linette vastab kohe võimsa serviga, mis toob punkti.

15:30. Kontaveit teeb suurepärase tõrje.

15:15 punkt poolatarile, Kontaveit tõrjus võrku.

0:15. Nüüd mängis Kontaveit agressiivselt ja sundis vastase eksima.

0:1. Kontaveit annab oma servigeimi käest. Poolatar ei loovutanud ühtegi punkti.

Oi-oi! Kolm murdepalli! Kontaveit on taga 0:40.

0:15. Kontaveiti esimene serv ei õnnestu ja teiselt pallingult lööb ta pallivahetuse lõpuks võrku.

Mäng algas!

Avasetis hakkab servima Kontaveit.

Mängijad on väljakul ja algas soojendus.

Briti esinumber Dan Evans (ATP 31.) on mängust väljas, ta kaotas Corentin Moutet`le (ATP 77.) 6:4, 3:6, 6:7 (5), 6:7 (1). Nüüd on järgnevalt Anett Kontaveiti ja Magda Linette kord.

Neljas sett Moutet ja Evansi mängus on läinud kiiresse lõppmängu. Meie juunior Mark Lajal on muuseas viimasel ajal harjutanud koos 21-aastase prantslase Moutet`ga.

Selle mängu võitja kohtub järgnevalt Osakaga. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/naomi-osaka-oli-us-openil-teise-saja-mangija-vastu-ootamatult-suurtes-raskustes?id=90953891

Dan Evans (ATP 31.) on kaotanud Corentin Moutet`le (ATP 77.) kolmanda seti kiires lõppmängus ning nüüd on seis 6:4, 3:6, 6:7 (5). Vaevalt, et enne 22.30 Kontaveit väljakule pääseb.

Kontaveiti ja Linette mängu alguseks ennustatakse kell 22.30.

Praeguseks on avamatš seal lõppenud: Alejandro Davidovich Fokina alistas Cameron Norrie 2 tunni ja 46 minutiga 7:6 (2), 4:6, 6:2, 6:1.

Tere, tennisesõbrad!

Anett Kontaveiti ja Magda Linette vaheline matš on täna kavas viienda väljaku kolmanda mänguna. Esmalt kohtuvad seal meesüksikmängus Cameron Norrie (ATP 76.) ja Alejandro Davidovich Fokina (ATP 99.) ning seejärel jätkavad neljapäeval pooleli jäänud mängu Dan Evans (ATP 31.) ja Corentin Moutet (ATP 77.). Evans oli mängu katkestamise hetkel oma servigeimis kaotusseisus 6:4, 3:6, 5:6.