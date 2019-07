BLOGI | Anett Kontaveit kaotas Wimbledonis maailma 68. reketile kahes setis

Anett Kontaveit - Karolina Muchova

Meelis Naudi:

Raul Ojassaar, Wimbledon: Pole midagi teha. Kahju. Tundus, et Anett ise mängis ennast liigse negatiivsusega pisut mängust välja, samas tuleb tunnustada Muchovat, kes lõi mitmeid meie poolt vaadates väga valusaid ja täpseid punkte. Ei olnud täna Kontaveidil sellist võitlust sees nagu oleks olnud tarvis.

Evald Kukk: Kahju ja mis veel - ma väänasin pöidla liigesest välja, hoides Anetile pöjalt.

Meelis Naudi: KÕIK! Muchova lõpetab ässaga! 7:6, 6:3.

Meelis Naudi: Kontaveit teeb võrgus lihtsa vea! Matšpall!

Meelis Naudi: Muchova võidab pika pallivahetuse ja võidab ka teise murdepalli.

Meelis Naudi: Esimese Muchova päästab hea serviga.

Meelis Naudi: 15:40. Äralöök eestlannalt! Kaks murdepalli!

Meelis Naudi: 15:30. Muchova lööb üliolulisel hetkel ässa, oma mängu neljanda.

Meelis Naudi: Kontaveit pääseb 30:0 ette!

Meelis Naudi: 0:15. Muchova lööb auti.

Meelis Naudi: 3:5. Muchova murrab!

Meelis Naudi: 30:40. Kontaveiti lihtviga annab vastasele murdepalli.

Meelis Naudi: 30:30. Muchova eksib.

Meelis Naudi: 15:30. Muchova lööb võrku.

Meelis Naudi: 0:30. Kontaveit lööb võrku.

Meelis Naudi: 0:15. Kontaveit teeb lihtvea.

Evald Kukk: Anetile oleks ka vaja, väljaspool väljakut, ergutavat süsti!!!

Meelis Naudi: 3:4. Muchova võidab oma pallingugeimi kuivalt.

Meelis Naudi: 30:0. Muchova kiirelt juhtima oma pallingul.

Meelis Naudi: 3:3. Kontaveit hoiab pallingut.

Meelis Naudi: 40:30. Kontaveidilt hea serv, mis toob punkti.

Meelis Naudi: 30:30. Õnneks tõrjeviga otsa.

Meelis Naudi: 15:30. Muchova on hea shoos ja teeb ilusa äralöögi.

Meelis Naudi: 15:15. Tšehhitar lööb võrku.

Meelis Naudi: 0:15. Kontaveit eksib.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muchova tunneb ennast hetkel platsil selgelt kindlamini. Tema servihoidmised on märksa kiiremad ja veenvamad.

Meelis Naudi: 2:3. Muchova hoiab.

Meelis Naudi: 40:15. Muchova mängis eestlanna võrgus üle.

Meelis Naudi: 30:15. Muchova lööb napilt üle otsajoone.

Meelis Naudi: 30:0. Kontaveit teeb kaks tõrjeviga.

Meelis Naudi: 2:2. Nüüd hoidis Kontaveit kindlalt pallingut.

Meelis Naudi: 40:15. Kontaveit paneb vastase jooksma ja sunnib eksima.

Meelis Naudi: 30:15 Kontaveiti pallingul. Tšehhitar on tõrjetel eksinud.

Meelis Naudi: 1:2. Muchova hoiab pallingut kindlalt, loovutades vaid ühe punkti.

Meelis Naudi: 30:15 Muchova pallingul. Teine tšehhitari punkt tuli ässaga.

Meelis Naudi: 1:1. Ühe murdepalli päästnud Kontaveit suudab pallingut hoida. Väga tähtis geimivõit.

Meelis Naudi: Muchovalt tõrjeviga.

Meelis Naudi: Muchova viigistab äralöögiga.

Meelis Naudi: Eelis Kontaveitil.

Meelis Naudi: Tšehhitar mängib tõrjel taas agressiivselt, kuid lööb pikaks.

Meelis Naudi: Muchoval murdepall!

Meelis Naudi: 30:30. Eestlanna lööb võrku.

Meelis Naudi: 30:15. Rabakust punkt Kontaveitile.

Meelis Naudi: 15:15 Kontaveiti pallingul.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Paraku tundub, et avaseti kaotus on Kontaveidil tuju ära võtnud, kui žestide ja näoilmete keelt lugeda.

Meelis Naudi: 0:1. Muchova hoiab teise seti alustuseks kindlalt oma pallingugeimi.

Meelis Naudi: 40:15. Muhoval geimpall.

Meelis Naudi: 30:15. Kontaveitilt äralöök.

Meelis Naudi: 30:0. Muchova asub oma pallingul juhtima.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Triller, paraku valusa lõpuga. Kontaveit tuli küll mitmest raskest seisust välja, kuid tuline avasett läheb siiski vastasele. Nüüd tuleb energiliselt vastata.

Meelis Naudi: 6:7. Kahju, Kontaveit kaotab kiire lõppmängu 7:9!

Meelis Naudi: 7:8. Kolmas settpall Muchovale.

Meelis Naudi: 7:7. Muchova tuleb oma pallingult võrku, kuid lööb auti.

Meelis Naudi: 6:7. Paha eksimus Kontaveitilt ja teine settpall.

Meelis Naudi: 6:6. Kontaveit päästab hea serviga.

Meelis Naudi: 5:6. Muchova saab settpalli.

Meelis Naudi: Viik 5:5.

Meelis Naudi: 4:5. Kontaveit lööb auti.

Meelis Naudi: 4:4. Kontaveidilt äralöök.

Meelis Naudi: 3:4. Kontaveit eksib.

Meelis Naudi: 3:3. Ilus eestkäe äralöök Muchovalt.

Meelis Naudi: 3:2. Muchova lööb pikaks.

Meelis Naudi: 2:2. Ai-ai. Kahjuks mängu esimene topeltviga Anettilt.

Meelis Naudi: 2:1. Kontaveitilt supertõrje, otse punktiks.

Meelis Naudi: 1:1. Äralöök Muchovalt.

Meelis Naudi: 1:0 Kontaveidile, tšehhitar eksis tõrjel.

Meelis Naudi: 6:6: Muchova hoiab, tuleb kiire lõppmäng.

Meelis Naudi: 40:15. Muchova lööb ässa.

Meelis Naudi: 30:15 Muchovale. Tundub, et tšehhitari ükski trauma küll hetkel ei sega.

Meelis Naudi: Tasa 15:15.

Meelis Naudi: 15:0. Tõrjeviga Kontaveidilt.

Meelis Naudi: Muchova on tagasi ja mäng jätkub.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kohtunik teatas nüüd viimaks, et Muchova kasutab meditsiinilist taimauti väljakust eemal.

Meelis Naudi: Muchova läheb arstiga riietusruumi. Seega tuleb mõneminutiline paus.

Meelis Naudi: Muchova kasutab meditsiinilist abi. Vist on seljaga probleeme.

Meelis Naudi: 6:5. Kontaveit hoiab servi ja taas kindlalt. Viimane punkt tuli ässaga.

Meelis Naudi: 40:15. Tagakäe äralöök Kontaveidilt.

Meelis Naudi: 30:15. Kontaveit tungib võrku ja lõikab palli napilt väljakule.

Meelis Naudi: 15:15 Kontaveiti pallingul.

Meelis Naudi: 40:30. Kontaveitil oli õnne, pall kukkus võrgust Muchova väljaku poolele.

Meelis Naudi: 5:5. Muchova hoiab pallingut. Viimased kolm pallingugeimi on olnud üsna ühepoolsed.

Meelis Naudi: 40:15. Muchova tõstab palli üle võrku tunginud Kontaveiti.

Meelis Naudi: 30:15. Muchova lööb tõrje punktiks.

Meelis Naudi: 15:15. Kontaveit jooksutab vastast kõvasti, Muchova lööb pika pallivahetuse lõpetuseks võrku.

Meelis Naudi: 15:0. Kontaveidilt tõrjeviga.

Meelis Naudi: Muchova hakkab servima, et avasetis mängu jääda.

Meelis Naudi: 5:4. Kontaveidilt kindel geimivõit oma pallingul.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Anetilt vahelduseks mõnus, kindel ja kiire servihoidmine.

Meelis Naudi: 40:15. Suurepärane serv ja seejärel tõrjele kindel äralöök.

Meelis Naudi: 30:15. Muchova sunnib eestlanna eksima.

Meelis Naudi: 30:0 Kontaveiti pallingul.

Meelis Naudi: 4:4. Muchova hoiab pallingut kindlalt.

Meelis Naudi: 40:15. Muchovalt suurepärane teine serv.

Meelis Naudi: 15:15. Kontaveit ei taba korralikult palli.

Meelis Naudi: 30:15. Kontaveit lööb pikaks.

Meelis Naudi: 0:15. Muchova lööb auti.

Meelis Naudi: Kontaveit on päästnud üheksast murdepallist juba kaheksa, Muchova kolmest kaks.

Meelis Naudi: Kontaveidilt ilus äralöök ja edu.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Raske, aga lõpuks magus geim.

Meelis Naudi: 4:3. Kontaveit hoiab pallingut, kuigi pidi päästma kaks murdepalli.

Meelis Naudi: Kontaveit päästab ka selle, tšehhitar jäi raskesse seisu ja lõi auti.

Meelis Naudi: Veel üks murdepall...

Meelis Naudi: Kontaveit päästab!

Meelis Naudi: Murdepall Muchoval.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Anett võtab peast kinni. "Ühtegi palli väljakule ei saa..." Eestlanna kehakeel ei ole seni kiita olnud.

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveit lööb auti.

Meelis Naudi: 30:15. Kontaveidilt ilusa äralöök.

Meelis Naudi: 15:15. Muchova lõi auti.

Meelis Naudi: 0:15. Kontaveit lööb võrku.

Meelis Naudi: 3:3. Muchova hoiab pallingut, kuid Anett mängis hästi. Paar nappi autilööki said saatuslikuks.

Meelis Naudi: 40:30. Kontaveit tuleb võrku ja teenib kena punkti.

Meelis Naudi: 40:15. Kontaveit mängis agressiivselt, kuid viimane tagakäelöök läks pikaks.

Meelis Naudi: 30:15. Kontaveit lööb ülinapilt auti. Eestlanna ei võta kotkasilma.

Meelis Naudi: 15:15 Muchova servil.

Meelis Naudi: 3:2. Kontaveit hoiab pallingut. Avasett on siiani väga tasavägine.

Meelis Naudi: 40:30. Kontaveidilt hea serv ja tõrje lööb ta äralöögiks.

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveit viigistab.

Meelis Naudi: 15:30. Muchovalt hea tõrje.

Meelis Naudi: 15:15 Kontaveiti pallingul.

Meelis Naudi: 2:2. Muchova hoiab pallingut.

Meelis Naudi: Muchovalt serviäss.

Meelis Naudi: Muchova tuleb võrku ja päästab murdepalli.

Meelis Naudi: Murdepall Kontaveitil!

Meelis Naudi: 30:30. Kontaveidilt tõrjeviga.

Meelis Naudi: Eestlanna juhib 30:15.

Meelis Naudi: Kolmas murdepall...

Meelis Naudi: 2:1. Kahjuks murrab Muchova kohe tagasi! Kahe eestlanna pallingugeimi peale kokku on tšehhitar saanud juba seitse murdepalli.

Meelis Naudi: Muchova teeb veel ühe tõrjevea, tasa 40.

Meelis Naudi: Esimese Kontaveit päästab hea serviga.

Meelis Naudi: 15:40. Kaks murdepalli Muchoval.

Meelis Naudi: 15:30. Kena äralöök Kontaveitilt.

Meelis Naudi: 0:30. Muchova võidab kaks esimest punkti eestlanna pallingugeimis.

Meelis Naudi: 2:0. Kontaveit murrab!

Meelis Naudi: Esimese murdepalli Muchova päästab.

Meelis Naudi: Kolm murdepalli Kontaveitile!

Meelis Naudi: 0:30. Kontaveit pääseb vastase pallingul juhtima.

Meelis Naudi: 1:0. Kontaveit hoiab pallingut. Ta pidi päästma lausa neli murdepalli.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Pisut rabe algus, õnneks sai Anett servi käima. Ühe ässa puhul ootasid justkui mõlemad mängijad kohtunikult aut-hüüet, seda aga ei tulnud.

Meelis Naudi: Kindel serv ja Kontaveidil edu.

Meelis Naudi: Kontaveit päästab ässaga.

Meelis Naudi: Neljas murdepall.

Meelis Naudi: Kontaveit päästab veel kaks murdepalli!

Meelis Naudi: Muchova lööb kohtuniku arust pikaks, mängija võtab kotkasilma ja saab õiguse. Pall uuesti mängu.

Meelis Naudi: 15:40. Esimene murdepall päästetud.

Meelis Naudi: Ja kohe murdepallid. Seis 0:40...

Meelis Naudi: Kontaveit jääb kiiresti 0:30 taha.

Meelis Naudi: Mäng algas! Kontaveit hakkas servima.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kontaveit sai taas õiguse alustada servimisega.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mängijad saabuvad!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Svitolina kasutab lõpuks ära seitsmenda (!) matšpalli ning võidab mängu 6:3, 6:7, 6:2. Nüüd on kord Kontaveidi ja Muchova käes!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Svitolina murrab taas, 5:2. Võib vast tasapisi end Kontaveidi mängu lainele seada...

Raul Ojassaar, Wimbledon: Svitolina kiire meditsiinilise taimaudi järel mäng jätkub - seis endiselt 3:2.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Svitolina on murdega 3:2 ees. Siin võib veel aega minna.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Sakkari võidab kiire lõppmängu veenvalt 7:1 ning viib matši otsustavasse setti. Kontaveidi mängu algusaeg seega pisut nihkub.

Gunnar Leheste:

Raul Ojassaar, Wimbledon: Sakkari päästab kaks matšpalli. 6:6, kiire lõppmäng.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Svitolina aga murrab - 5:5.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Sakkari oli küll teise seti alguses ühel hetkel kaotanud viimasest 20 punktist 19, ent ärkas siis ning servib nüüd 5:4 eduseisus setivõidule.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Svitolina ja Sakkari kohtumise esimene sett möödus suhteliselt kiirelt. Sakkari suutis küll esimesena murda, kuid ei suutnud 3:1 eduseisus enam üldse oma servi hoida ning lubas Svitolinal esimese seti 6:3 võita.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Svitolina ja Sakkari mängu on jälgimas ka meeste tipp Gael Monfils - Monfils on nimelt Svitolina poiss-sõber. Monfils ise langes meeste üksikmängus konkurentsis avaringis, kui pidi vigastuse tõttu vastasele loobumisvõidu andma.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kontaveidi ja Muchova kohtumise võitja läheb vastamisi kas maailma kolmanda reketi Karolina Pliškova või Taiwani esindaja Su-Wei Hsiehiga (WTA 29.). Nende omavaheline mäng algab Eesti aja järgi kell 15 ning seda suuruselt teisel väljakul. Hsieh sai esimeses ringis muide jagu lätlannast Jelena Ostapenkost.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muide, tähtsusetu fakt: Svitolina ja Sakkari kohtumine on tänavuse Wimbledoni esimene mäng, kus vastamisi on kaks asetatud mängijat. Ukrainlannal on kaheksas, Sakkaril 31. asetus.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Ilmaga on tänavusel turniiril vähemalt seni tõeliselt vedanud: kõik päevad on olnud soojad, kuivad ja võrdlemisi päikesepaistelised. Nii ka täna - praegu on sooja 24 kraadi, ilmateate järgi võib see tõusta isegi 27 kraadini. Nauditav!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere hommikust Wimbledonist! Tänased esimesed mängud on peagi algamas ning sean minagi oma sammud aegsasti 3. väljaku juurde, kus esimesena peetakse kolmanda ringi kohtumine ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 8.) ja kreeklanna Maria Sakkari (WTA 32.) vahel. Pärast seda algabki Kontaveidi ja Muchova matš.