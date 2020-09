BLOGI | Anett Kontaveit alistas Sloveenia tennisisti ja pääses US Openil kolmandasse ringi

Anett Kontaveit - Kaja Juvan

Mängu statistika:

Kõik! Kontaveit võidab 6:4, 6:1.

40:0 ja kolm matšpalli.

Kontaveit kiirelt 30:0 ette.

5:1. Juvan ei saa esimest servi, kuidagi kasti. teisel servil võtab eestlanna taas punkti ja murrab kohe tagasi.

Juba 40:0. Eestlannal kolm murdepalli.

Juvanilt topeltviga, Kontaveit pääseb 30:0 ette.

Serv oli taas hea, kuid võrgus teeb Kontaveit lihtsa eksimuse ja lööb palli auti. Juvan murrab seisuks 4:1.

Esimese Kontaveit päästab võimsa servi abil.

Juvan jõuab kahe murdepallini.

Kontaveit jääb oma pallingul kaotusseisu 15:30.

Kui avasetis realiseeris Kontaveit murdepalle 8-st 3, siis teises setis siiani 3-st 2.

Juvan toob mitu hullu palli ära, aga Kontaveit lõpetab pallivahetuse rabakuga. Eestlanna murrab ja juhib juba 4:0.

Juvan lööb võrku ja eestlannal veel üks murdepall (Juba mängu 11.).

Juvan päästab selle.

Kontaveit juhib 40:30, murdepall!

3:0. Kontaveit hoiab pallingut.

40:15 Kontaveidile. Eestlanna esimese servi õnnestumise protsent on teises setis tõusnud 80-le.

2:0. Kontaveit murrab!

Kontaveit võitleb välja murdepalli - 40:30.

1:0. Kontaveit hoiab pallingut.

Jõutakse seisuni 40:30.

Kontaveit on teise seti esimeses geimis pääsenud oma servil 30:15 ette.

Avasett võinuks tulla märksa kergemalt, kui Kontaveit oleks murdepalle paremini realiseerinud. Mängu valitses selgelt tema.

Avaseti statistika:

Kontaveit võidab avaseti 6:4!

Juvan päästab settpalli, lüües täpselt nurka joonele.

Kontaveit juhib Juvani servil 40:30 ja saab järjekordse settpalli.

5-4 Juvan saab murde kätte.

Juvan saab teise murdepalli.

Kontaveit saab võrgust punkti ja päästab murdepalli.

Juvan saab murdepalli.

Kontaveit lööb pikaks - mäng tasa.

Kontaveit juhib 40:15.

Juvan suudab esimese settpalli päästa tänu Kontaveidi topeltveale - 40:30.

5:3. Kontaveit murrab!

Kontaveit saab murdepalli.

30 tasa Juvani eksimuse järel.

30:15. Esimene punkt eestlannale.

Juvan pääseb korralike servide abil 30:0 ette. Kontaveit on vastuvõtuga hädas.

Äralöögid on hetkel Kontaveidi kasuks 11:7, sundimata vead Juvanile 10:7.

4:3. Kontaveit hoiab pallingut.

Kontaveit lõi mängu teise ässa. Eestlanna juhib 40:30.

Kontaveit pääseb kiiresti 30:0 ette.

Kontaveidil pole õnne - pall kukub tugeva löögi järel võrgu äärelt tema väljakupoolele.

3:3. Juvan võtab viimase punkti ässaga ja viigistab seisu.

Ka selle murdevõimaluse suudab Juvan päästa. Seekord hea servi abil.

Veel üks murdepall Kontaveidile.

Eestlanna lööb pika pallivahetuse lõpuks napilt auti. Mäng tasa.

Jõutakse seisuni 30 tasa.

Kontaveidile murdepall!

15:15 Juvani pallingul.

3:2. Kontaveit lööb võrku ja kaotab oma pallingugeimi. Väga valus, kui mõelda, et alles enne olid eestlannal murdepallid ja seis võinuks olla juba 4:0.

Ai-ai. Kontaveit lööb auti ja Juvan saab kaks murdepalli.

Nüüd tuleb rabakuga ilus punkt. 15:30.

0:30. Kontaveit eksib kahel korral ja jääb oma pallingul kaotusseisu.

3:1. Juvan suudab pallingut hoida.

Juvan teeb vahelduseks hea servi ja saab geimpalli.

Kontaveit lööb murdepalli pikaks.

Teine murdepall selles geimis.

Eestlannal on taas murdepall, kuid Juvan päästab.

3:0. Kontaveit hoiab kindlalt oma pallingut.

Kontaveit juhib oma pallingul 30:0.

2:0. Super! Kontaveit murrab!

Kontaveit jõuab 0:30 kaotuseisult murdepallini! Sloveenlanna lõi ridamisi võrku.

1:0. Kontaveit loovutab esimeses servigeimis vaid ühe punkti ja hoiab kindlalt pallingut.

Kontaveit saab veel kaks kiiret punkti - 40:0.

Esimene punkt Kontaveidile, vastane lõi auti.

Mäng algas!

Avasetis hakkab servima Kontaveit.

Nüüd algas soojendus.

Mängu algus viibib veidi. Väljaku piirjooned on veidi märjad ja neid kuivatatakse. New Yorgis on ilm pilvine, kuid vihma õnneks ei saja.

Mängijad on väljakule tulnud ja algab soojendus.

Anett Kontaveiti ja Kaja Juvani US Openi teise ringi mängu algusajaks on umbes 18.05.

Tere, tennisesõbrad!