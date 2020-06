Avaldati Eesti tennise meistrivõistluste 100. juubeli võistkonnad, võistlustules ka Kontaveit

Võistkondade kaptenid on meie esireketid Anett Kontaveit, Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov. Neid toetavad võistkondades möödunud kümnendite tipud ja praegused treenerid Alti Vahkal, Andrei Luzgin, Mait Künnap, Alo Ojassalu, Piret Ilves, Ain Suurthal ja Katrin Tammaru (end Alvin). Samuti osalevad 2011.aasta Eesti meistrid Jaak Põldma ja Tatjana Vorobjova, keda tennisepublik pole kaua näinud.

Ees ootavad põnevad duellid, kus väljakul on nii ajaloolised paarid kui

igipõlised rivaalid. See on võistlus, mida peab nägema! Auhinnad on

välja pannud Jura ja Finewine.

Üritus algab kell 18:00 Kalevi tennisekeskuses.

Võistkonnad on järgmised:

ANETT KONTAVEIT - 4 tiitlit

Alti Vahkal - 12 tiitlit

Alo Ojassalu - 7 tiitlit

Ilona Poljakova - 5 tiitlit

Jaak Põldma - 3 tiitlit

JÜRGEN ZOPP - 11 tiitlit

Piret Ilves - 16 tiitlit

Mait Künnap - 13 tiitlit

Tatjana Vorobjova - 5 tiitlit

Katrin Juuse (Sepp) - 5 tiitlit

VLADIMIR IVANOV - 16 tiitlit

Ain Suurthal - 15 tiitlit

Andrei Luzgin - 12 tiitlit

Liina Suurvarik - 7 tiitlit

Katrin Tammaru (Alvin) - 6 tiitlit