Australian Openiks punkte vajav Kanepi mängib sel nädalal Tšehhis

Kõrgeima paigutuse saanud eestlanna esimeseks vastaseks on ilmselt homme kohalik mängija Darja Vidmanova (WTA 1228.).

Twitteris ja tennisefoorumites peetakse Kanepi osalemist Tšehhis tavatuks, kuid kavalaks sammuks. Selle asemel, et leppida Australian Openi kvalifikatsioonturniiril osalemisega, üritab ta mõned punktid teenida ITF-i tasemel, et WTA edetabelis paarist-kolmest mängijast mööduda ja otse põhitabelisse pääseda.

Hetkeseisuga on tal WTA edetabelis 659 punkti, kuid vahed eespool on väiksed. Näiteks rumeenlanna Irina-Camelia Begu (WTA 101.) on vaid kümne punkti kaugusel ja just 10 punkti on võimalik Tšehhis teenida turniirivõidu eest (finaali eest 6, poolfinaali eest 4).

Edetabelikoha järgi on Kanepi ohtlikuim konkurent sel turniiril teise asetusega tšehhitar Johana Markova (WTA 419.). Kolmandat asetust omab mõned aastad tagasi Saara Orava treeningpartneriks olnud venelanna Anna Morgina (WTA 470.).