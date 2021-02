Australian Openi eelturniiril veerandfinaali jõudnud Kanepi: tulin siia võistlema, mitte vabasid päevi nautima

Melbourne'is Gippsland Trophy nimelisel WTA 500 kategooria tenniseturniiril kolm vastast alistanud ja veerandfinaali pääsenud Kanepi tõdes, et tal oli täna esimese seti lõpus raske kohaneda uute pallidega, kuid teises setis ta juba teadis, kuidas need väljakul käituvad.

Kanepi on Australian Openi väljakutel toimuval eelturniiril (slämmiturniir algab 8. veebruaril, tabel loositakse juba homme) alistanud järjepanu kohaliku mängija Astra Sharma (WTA 111.), valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 7.) ning täna Daria Kasatkina, kes on viimastel aastatel olnud Anett Kontaveidi paarismängupartner. 2018. aastal WTA edetabelis 10. kohal asunud venelanna on praegu 71. edetabelireal. Endine 15. reket Kanepi on 94.

WTA jooksvas edetabelis on Kanepi kerkinud 85. kohale. Veerandfinaalipääs käimasolevatel WTA turniiridel annab 100 edetabelipunkti ning auhinnaraha 8770 dollarit, millest arvestatakse veel maha maksud. Maksimaalselt on võimalik sel nädalal teenida 470 punkti ja 50 000 dollarit.

Loe, kuidas Kanepi tänase mängu kokku võttis ja kuidas eelturniiril kaugele jõudmisse suhtub!