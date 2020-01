Asi kindel: Kaia Kanepi Fed Cupi naiskonda ei mahtunud

Naiskonna kapten Märten Tamla kinnitas, et naiskonda kuuluvad juba varem sinna kinnitatud Anett Kontaveit, Jelena Malõgina, Katriin Saar, Saara Orav ja Valeria Gorlatš.

"Kõik mängijad on grupi mängudeks põhjalikult valmistunud ning on oma koha Fed Cupi naiskonnas auga välja teeninud," ütles Tamla.

"Naiskonna kokkupanemisel lähtusime lisaks sellele, et tegemist on Eesti tennise tippsportlastega ka sellest, et naiskond koosneks tugevatest meeskonnamängijatest ning Eesti pikaaegsest ja pühendunud esindamisest huvitatud sportlastest. Usun, et oleme teinud õiged valikud. Kutsun kõiki üles meie Fed Cupi naiskonnale kaasa elama ning neile pöidlaid hoidma! Peamine on nüüd lasta naiskonnal ja nende toetajatel mängudeks põhjalikult valmistuda ning meediatähelepanu asemel pühenduda viimastele treeningutele ja mängudele."

Delfi sai eile ühendust ka Austraaliast tagasi jõudnud Kanepi endaga, kes ei osanud oma osalemise kohta Fed Cupil veel midagi öelda. "Hetkel ei oska midagi öelda. Paari päeva pärast selgub," lausus ta.