Anett Kontaveiti järgmine vastane on Poola tennisist

Kui 24-aastane Kontaveit alistas täna kindlalt 6:4, 6:1 sloveenlanna Kaja Juvani (WTA 113.), siis 28-aastane Linette mängis raskustega üle Montenegro tennisisti Danka Kovinici (WTA 92.) 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4). Otsustava seti kiires lõppmängus oli poolatar veel kaotusseisus 2:4, kuid sai siis viis punkti järjest. See mäng kestis kaks tundi ja 56 minutit.

Kontaveit on Linettega kohtunud kuuel korral ja kaotanud neist neli matši, kuid kõik need mängud jäävad juba aastate taha. Viimati kohtuti 2017. aastal Wuhanis, kui peale jäi poolatar 7:5, 6:4. Kontaveidi senised kaks võitu on pärit 2014. aastast.

Linette karjääri kõrgeim edetabelikoht pärineb selle aasta veebruarist, kui ta asus 33. positsioonil. US Openil jõudis ta tänavu esmakordselt kolmandasse ringi. Ülejäänud kolmel suurel slämmil on ta samuti jõudnud maksimaalselt kolmandasse ringi.