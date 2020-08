Anett Kontaveiti avaringi vastane Cincinnati turniiril selgub kvalifikatsioonist

Kontaveiti vastane peaks selguma tänase päeva jooksul. Kui turniiriks 12. asetuse saanud eestlannat peaks avaringis edu saatma, võib teda teises ringis ees oodata ameeriklanna Danielle Rose Collins (WTA 53.). Ka Collinsi esimese ringi vastane tuleb kvalifikatsioonist. Edu korral on juba kolmandas ringis võimalikuks vastaseks maailma 12. reket Petra Kvitova.

Esimest asetust omab kõrgetasemelisel turniiril tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 3.). Maailma edetabeli kaks esimest numbrit Ashleigh Barty ja Simona Halep turniirist osa ei võta.