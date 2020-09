Anett Kontaveit: tunnen, et mul on Osaka vastu võimalus

"Täna oli pisut tuuline ning nii on alati keeruline mängida. Ma ei näidanud oma parimat tennist, kuid tundsin samas, et kontrollisin kogu aeg mängu. Arvan, et teises setis muutus mu mäng paremaks, eeskäsi ja serv töötasid järjest paremini," lausus Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

Eestlanna kaotas avasetis oma esimese pallingugeimi kuivalt, kuid pääses seejärel kahe murde järel 4:1 ette. "Tunnen, et ma suudan end paremini talitseda ja vaos hoida kui varem. Kui ma kaotan punkti, siis ma ei lase end sellest häirida ja mõtlen juba oma vastusammudele," lausus ta.

Kontaveit oli Linettega siiani kohtunud kuuel korral ja kaotanud neist neli matši, kuid kõik need mängud jäid juba aastate taha, sest viimati kohtuti 2017. aastal Wuhanis. "Ma ei mäleta neid mänge eriti. Ka tema on sellest ajast alates hoopis kõrgemale tasemele tõusnud," ütles Kontaveit ja lisas, et poolatar teda täna millegagi üllatada ei suutnud.

Kontaveit tunnistas, et jääb kokkuvõttes oma senise turniiriga igati rahule. "Tunnen end väljakul hästi ja enesekindlalt ning näitan head tennist. Mul on hea meel, et jõudsin siin teise nädalasse," lausus ta.

Eesti esireket läheb kaheksandikfinaalis vastamisi Jaapani ässa Naomi Osakaga (WTA 9.), kes alistas täna alles 18-aastase ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 137.) kaks ja pool tundi kestnud lahingus 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Eestlanna oli jaapanlannaga vastamisi ka viimasel Cincinnati turniiril ning kaotas siis võidetud avaseti järel põneva lahingu 6:4, 2:6, 5:7.

"See oli kahtlemata raske mäng, kuid kindlasti saan sealt palju positiivset kaasa võtta," meenutas Kontaveit viimast kaotust Osakale. "Mul olid siis teises setis oma võimalused, mida ma ära kasutada ei suutnud. Olen mänguks valmis ja tunnen, et mul on võimalus. Mul pole midagi kaotada," lisas eestlanna.

Lõpetuseks ütles Kontaveit, et kuigi tema viimase aja mängugraafik on olnud päris tihe, ei tunne ta väsimust ning tervis on täiesti korras.