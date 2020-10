Anett Kontaveit tuli üliraskest seisust välja ja pääses Tšehhis teise ringi!

Anett Kontaveit - Jekaterina Aleksandrova

Kogu mängu statistika:

Kolmanda seti statistika:

8:6! Kontaveit võidab!

7:6 Kontaveitille ja matšpall nüüd eestlannale!

Kõik jälle tasa! 6:6.

Kontaveit päästab esimese. 5:6.

6:4 venelannale, ehk matšpall.

Venelanna murrab kaks korda järjest ja läheb 5:4 ette.

4:4.

4:3 Kontaveitile ja nüüd kaks servi taas eestlannal.

3:3.

Kontaveit võtab ühe punkti tagasi. 3:2 vastasele.

3:1 vastasele.

2:1 Aleksandrovale. Nüüd saab Kontaveit kaks korda servida.

1:1.

Kontaveit läheb 1:0 ette.

Ja eestlanna murrabki! 6:6 ja ees ootab kiire lõppmäng.

Kontaveitil seisul 40:30 murdepall.

Teise murdepalli suudab Aleksandrova realiseerida. 5:6.

Kontaveit jõuab tasamänguni.

Aleksandroval murdepall.

Meenutame, et venelanna oli 5:2 ees.

Nüüd saab Kontaveit servida.

Ja olemas! 5:5 ja mäng algab sisuliselt nullist.

Kontaveitil kaks murdepalli!

Nüüd on venelanna servigeim, aga senise mängu põhjal ei saa absoluutselt kindel olla, et see talle tohutu eelis oleks.

Kontaveit vähendab veelgi vahet, 4:5.

Ja tuleb ära! See ei ole veel läbi, kaotusseis on 3:5.

Kaks murdepalli Kontaveitil.

Venelanna lähebki 5:2 ette.

Venelannal murdepall...

Ja eestlanna suudabki vahet vähendada. Nüüd on ta taga ühe murdega. 2:4.

Kontaveitil kaks murdepalli.

Ja venelanna saabki lihtsa geimivõidu kätte. Kontaveit on nüüd 1:4 kaotusseisus.

Oi-oi... Aleksandroval on kolm murdepalli.

Aleksandrova hoiab kindlalt oma servi ja läheb 3:1 ette.

Kontaveit võidab oma servigeimi. 1:2.

Aleksandrova läks 2:0 ette.

Aleksandrova murrabki ja Kontaveiti näole tekib valugrimass. 0:1.

Venelannal kaks murdepalli.

Algas kolmas sett, servimist alustab Kontaveit.

Teise seti statistika:

Kontaveit võidab teise seti 6:2 ja nüüd ootab ees otsustav sett!

Kontaveit jõuab setivõidule päris lähedale. 5:2.

Aleksandrova tuleb ühe geimi võrra lähemale. 4:2.

Nüüd suudab eestlanna oma servi hoida ja läheb juba 4:1 ette.

Kontaveit murrab jälle nulliga! 3:1.

Aleksandrova murrab vastu. 2:1 Kontaveit ees.

Tundub, et Kontaveit sai indu juurde, ta murrab Aleksandrova servi nulliga ja läheb 2:0 ette.

Kontaveit päästab kolm murdepalli ja läheb 1:0 ette. Geim kestis kümme minutit.

Teine sett on alanud, serviõigus on Kontaveitil.

Esimese seti statistika:

Teise settpalli suudab Aleksandrova vormistada. 6:4 esimene sett venelannale.

Uuesti tasamäng.

Kontaveit saab murdepalli.

Aga Kontaveit jõuab tasamänguni.

Venelannal on settpall.

Aleksandrova suudabki murda ja läheb omakorda 5:4 ette.

Aleksandroval on kaks murdepalli.

Aleksandrova viigistab. 4:4.

Kontaveit hoiab nüüd kindlalt oma servigeimi ja läheb 4:3 ette. Eestlanna on võitnud kolm geimi järjest.

Kontaveit murrab! 3:3.

Kontaveit suudab seekord servigeimi hoida, aga vastane jõudis taas tasamänguni. 2:3.

Aleksandrova läheb juba 3:1 ette.

Aleksandrova murrabki ja läheb 2:1 ette.

Venelannal murdepall.

Venelanna hoiab samuti pallingut. 1:1.

Kontaveit suudab ette minna. Küll raskustega, aga siiski. 1:0.

Matš algas!

Esimesena saab pallinguõiguse Kontaveit.

Ostrava turniir peetakse pealtvaatajateta. See pole ka ime, sest Tšehhi on koroonaviiruse levikus Euroopas esirinnas.

Mängijad teevad praegu soojendust, matši alguseni on jäänud kaks minutit.

Tere päevast! Kel Delfi TV ülekannet vaadata pole võimalik, saab Kontaveiti ja Aleksandrova kohtumise käigust ülevaadet otseblogist.