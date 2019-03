Anett Kontaveit: tänases kohtumises polnud enam seda head energiat sees

"Alustasin esimest setti väga hästi ja hea hooga. Mul oli hea tunne ja energia, kuid need vihmahood segasid. Vahepeal saime kaheks geimiks mängida ja pidin pauside ajal kümme korda sooja tegema," rääkis Kontaveit pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele antud intervjuus.

"Vastane suutis kogu mängu hästi mängida. Barty teravad ja madalad lõiked rikkusid minu tagantkäe ära. Ta suutis mu rütmi väga ära rikkuda ja servis paremini kui mina. Kokkuvõttes tegi vastane hea mängu. Kindlasti on kahju, et vihm minu hea rütmi ära rikkus."

"Vahepeal öeldi, et varsti saab mängida. Tegime soojaks ja siis hakkasime kõndima väljakule, kuid hakkas taas vihma sadama. Kuna kogu aeg vihm kadus ära ja siis tuli uuesti, ei antud pikemat vahet ja pidime kogu aeg valmis olema. Ega meil kummalgi polnud vihmapauside tõttu lihtne," sõnas Kontaveit mitme tunni pikkuseks veninud vihmapauside tõttu.

Mis taktikaga tänasele mängule läksid? "Minu jaoks oli tähtis, et ma oma mängu mängin. Mõte oli talle rohkem tagantkäe all mängida, sest tal väga tugev eestkäsi. Põhiline oli ikkagi see, et ma oma mängu mängiksin."

"Mul oli täna kogu olukorraga kuidagi raske toime tulla. Pikalt on juba turniiril oldud ja väga hästi on ka läinud. Muidugi tahtsin täna võita, aga võib-olla ei olnud enam seda head energiat sees, nagu oli teistes mängudes."

Üldplaanis jäi Kontaveit turniiriga rahule. "Hea meel on kindlasti. Ma pole varem nii tugeval võistlusel nii kaugele jõudnud."

Kontaveidi jaoks on järgmine turniir aprilli lõpus Stuttgardis toimuv Premier-kategooria võistlus. Vahepeal ootab ees paari nädala pikkune treeningperiood.