Anett Kontaveit tahab sel aastal jõuda maailma esikümnesse

"Mu praegune eesmärk on tõusta TOP10-sse. Selle täitmiseks pean tegema tõesti ilmelise aasta. TOP30-s või TOP50-s on palju tüdrukuid, kes mängivad väga heal tasemel tennist. Tean, et pean neist veidi paremini mängima ja eriti rasketes olukordades tugevam olema," rääkis Kontaveit Dubai turniiri loosimistseremoonial meediale.

Kontaveit alustab Dubais teisipäeval ning saab oma vastase teada pärast täna toimuvaid viimaseid kvalifikatsioonringe.

"Enesekindlus on praegu kahtlemata kõrge, aga meil pole aega sellele pikalt mõelda. Kui üks turniir läbi saab, tuleb teine kohe otsa, seega me peame seda kõike igal nädalal uuesti üles ehitama," jätkas ta. "Aga Australian Openi veerandfinaal andis mulle kindlasti suure doosi enesekindlust. Vaatame, mis sellel nädalal pakkuda on."

Ajakirjanikud pärisid ka Kontaveidi eelmise aasta terviseprobleemide tõttu ja uurisid, kuidas ta US Openi ajal tabanud viirusest ja selle ravimisega kaasnenud operatsioonist nii kiiresti taastus.

"Mul olid 2019. aasta lõpus väiksed tervisemured. Ma polnud selles olukorras varem olnud ega teadnud, kuidas ja kui ruttu sellest välja tulen. Aga ma sain sellest kiiresti jagu ja tundsin end hooaja ettevalmistuses päris hästi. Teadsin, et kõva töö tasub end ära. Ma ei teinud midagi erilist. Tegin lihtsalt samu asju edasi, mida olen viimased paar aastat teinud. Mul on paar aastat olnud sama treener ning me oleme pidevalt töötanud samade asjade kallal, uskudes, et need kõik tasuvad ühel hetkel ära," rääkis Kontaveit.