Anett Kontaveit sammus Palermos kindla võiduga teise ringi

MÄNGU KÄIK:



Tig tegi avageimis kaks topeltviga ning Kontaveit asus kohtumist kohe servimurdega juhtima, kuid loovutas koheselt ka enda pallingu. Teise servimurde tegi Kontaveit seitsmendas geimis, minnes 4:3 juhtima. Sellele järgnenud geimi võitis Kontaveit tänu heale servile nulliga. 5:3 peal tegi Tig kaks jämedat topeltviga, Kontaveit järjekordse servimurde ning avasett lõppes eestlanna võiduga 6:3.

3.-9. augustini toimuval WTA tenniseturniiril on Kontaveidi esimene vastane Rumeenia passiga Patricia Maria Tig (WTA 85.). Eestlanna ja rumeenlanna vaheline kohtumine on kavas teisipäeval keskväljaku neljanda kohtumisena. Esimeses matšis pannakse pall mängu Eesti aja järgi kell 17 õhtul. Kontaveidi mäng algab kell 23.10.

Seni on need naised kohtunud teineteisega tenniseväljakul kaks korda ning mõlemad on võitnud korra.

