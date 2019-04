Anett Kontaveit reketi lõhkumisest: see võibki olla vabastav

"Olen, päris mitu tükki (puruks löönud)! Ma olen väljakul reketit küll visanud, aga väljakul katki mitte. Pärast mängu olen katki löönud küll. See ongi võib-olla vabastav," sõnas Kontaveit.

Kontaveit ütles, et tema treener soovib, et ta oma mänge hiljem üle vaataks, kuid kaotatud matše on raske tagatjärele vaadata. "Kui on mingisugusel tähtsal kohal tehtud viga, siis mõtled: "kuidas ma nüüd ei saanud sisse lüüa!" Tennist on lihtne vaadata ja kommenteerida, see ei tundu väga raske. Aga see hetk, kui ise väljakul oled... pärast on muidugi lihtne vaadata ja mõelda," rääkis Kontaveit.