Anett Kontaveit: publiku toetus oli mega!

"Minult küsiti ka Austraalias, kas ma tegin oma elu parima mängu (pärast kolmanda ringi võitu Belinda Bencici üle - toim). Väga hea mäng oli. Mängisin agressiivselt ja tuli väga edukalt välja. Suutsin teda piisavalt suruda ja piisavalt täpselt lüüa, olin kannatlik ega kiirustanud liialt," võttis Kontaveit 6:3, 6:7 (5), 6:2 võiduga lõppenud matši kokku.

Tallinki tennisekeskuse peaväljaku äärde paigutati tänaste mängude eel lisatoole, kuid ikkagi ei piisanud neist kogu publiku istuma mahutamiseks. Fännidel tuli istuda ka vahekäikudes või seista tribüüni ääres. Hinnanguliselt jälgis tänaseid matše 1200 inimest, maruliselt kaasa elades ja jalgadega vastu maad trampides.

"Mega! Tundsin nende toetust väga. Nägin juba Jelena [Malõgina] mängu ajal, et inimestel pole kuskil istuda. Nii hea meel, et inimesed tulid toetama ja kaasa elama," ütles Kontaveit. "Kahju muidugi, et osa inimesi enne otsustavat paarismängu ära läksid."

Paarismängu, mille Kontaveit koos Malõginaga Dajana Jastremskale ja Marta Kostjukile 2:6, 0:6 kaotas, kommenteeris Kontaveit sõnadega: "Üle oma varju ei hüppa."

Kogu nädalat kokku võttes tõstis Kontaveit esile fakti, et sellise koosseisuga pääseti alagrupist edasi play-off'i esmakordselt. "Mina olen väga positiivne. Esimest korda jõudsime selle tiimiga üleminekumängule, mis on juba suur samm. Mina sain väga häid üksikmänge. Mul oli ülihea meel kodupubliku ees mängida. Viimane võit andis palju enesekindlust, samuti oli ka võit Camila Giorgi üle väga hea, sest ta mängis väga head tennist, mis ei vastanud üldse tema edetabelikohale," lausus Kontaveit, kes ülejärgmisel nädalal alustab uut turniiri Dubais.