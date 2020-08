Anett Kontaveit: peale esimest koroonatesti nutsin tund aega ja ütlesin treenerile, et tahan koju

"Ma ei oska öelda, kas see on teistmoodi pinge... Ma tean, et inimesed kodudes vaatavad ja elavad kaasa. Eks muidugi annab publik atmosfäärile nii palju kaasa ning kahju, et kedagi vaatamas ei ole. Aga see on arusaadav ja see on kõik meie turvalisuse jaoks. Tühjad tribüünid muidugi ei anna sama tunnet mis inimeste ees mängimine," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele.

Võta palun see mäng kokku. Mis oli täna sinu plaan ja kas midagi üldse kripeldama ka jääb?

Plaan oli agressiivselt mängida ja rohkem enda mängule keskenduda. Alustasin väga ärevalt. Paar geimi oli pabin sees, aga sain sellest üle ja sain väga hästi mängu sisse. Servisin hästi ja mängisin korraliku mängu.

Kas matši murdehetk võis olla teise seti 2:1 eduseisust kahe murdepalli päästmine?

Võib-olla võttis see temal eneseusku vähemaks. Minu 2:0 eduseisust pani tema juurde ja mängis paar head punkti. Hakkas eeskäega agressiivsemalt mängima. Mul on hea meel, et ma need pallid kätte sain ja tähtsal kohal paar head servi lõin, mis tegid mu elu väga palju lihtsamaks.

Kirjelda, kuidas elu selles "mullis" välja näeb. On see väga harjumatu või on selles midagi positiivset ka?

Kindlasti väga teistsugune. Üks asi on see, et ei või hotellist välja minna, aga kõik need reeglid ja maskikandmine... Muidugi on see väga teistmoodi. Aga inimene harjub kõigega. Palermo turniiril sain sellega juba harjuda, mistõttu polnud see siin nii harjumatu või üllatav. Peame olema tänulikud, et üldse mängida saame.

Kas korraldajad on teie meele lahutamiseks ka mingeid lõbustusi välja mõelnud, et te end seal natukenegi normaalsemalt tunneks?

Jaa! Väljakute ääres sellel alal, kus inimesed tavaliselt liiguvad, on meile tehtud erinevaid mängukohti: minitennis, jalaga piljard... Väga leidlik mäng! Üritatakse kogu seda ala kasutada, et inimesed oleksid rohkem laiali valgunud. Õues on istumisalad, erinevaid söögikohti. Asetatud mängijatele on antud sviidid, mis muidu on mõeldud sponsoritele. Sviit on vaatega Arthur Ashe'i staadionile. Hotellis on samuti golfituba, lauatennis, veel erinvaid mänge. Väga palju vaeva on nähtud.