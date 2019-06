Anett Kontaveit osaleb Eastbourne'i turniiril ka paarismängus

Kontaveidi paariliseks on venelanna Daria Kasatkina (WTA 29.). Kasatkina ja Kontaveit on koos mänginud varemgi ja seda edukalt. Tänavu Prantsusmaa lahtistel jõudis Eesti-Vene duo kolmandasse ringi, mis on mõlema jaoks parim tulemus suure slämmi turniiril paarismängus.

Kasatkina jaoks üldse parim tulemus paarismängus on 2016. aasta Rio olümpiamängudel veerandfinaali jõudmine.

Kontaveit ja Kasatkina lähevad Eastbourne'i avaringis vastamisi USA-Venemaa duo Raquel Atawo ja Vera Zvonarevaga. Zvonareva on paarismängus triumfeerinud korra nii Austraalia lahtistel kui US Openil. Atawo on kolmel korral jõudnud paarismängus suure slämmi turniiril poolfinaali.