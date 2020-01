Anett Kontaveit: olud olid rasked, aga sain hakkama ja tegin ilusa mängu

"Olen oma mänguga küllaltki rahul. Ma ei oodanud väga midagi, sest polnud selle vastasega kunagi mänginud. Natuke olin kursis, mida ta teeb, aga ei teadnud, mida oodata," kommenteeris Kontaveit telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

"Tingimused olid päris rasked. Tuul oli väga tugev. Pall lendas erinevatel väljakupooltel eri moodi, servides kas selja taha või täiesti ette. Arvan, et sain hästi hakkama ja tegin ilusa mängu."

Kontaveit tõdes, et vastase võetud paus pärast avasetti lõi ta natuke rütmist välja. "Ei ole mugav, kui vastane viieks minutiks väljakult lahkub, aga peab arvestama, et kõigil on õigus seda teha. Väljakule naastes lõi ta kohe väga hea tõrje ja alustas üldse teist setti paremini. Mul endal tulid tuule tõttu mõned vead sisse. Aga olen rahul, kuidas ma võitlesin," sõnas ta.

Viimasel Adelaide'i turniiril vigastas Kontaveit parema jala tagareit, mis tal Melbourne'is treenides tugevasti kinni seotud oli. Täna oli lihas vaid kergelt teibitud. "Mul oli väike lihasevenitus, mida tundsin Adelaide'is mängu ajal päris kõvasti. Olen seda iga päev kinni sidunud, aga täna see ei seganud. Olen seda hoidnud ja tasapisi trenni teinud ning iga päevaga on paremaks läinud," ütles Kontaveit.

Teises ringis kohtub Kontaveit homme hispaanlanna Sara Sorribes Tormoga, kelle ta eelmisel aastal nii Australian Openi kui ka US Openi avaringis kindlalt alistas. "Homme on uus päev ja uus mäng. Ta sai täna väga hea võidu (venelanna Veronika Kudermetova üle). Pean kindlasti väga hästi mängima, et temast jagu saada," lisas Kontaveit.