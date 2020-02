Anett Kontaveit: olen praegu küllaltki heas vormis

"Vastane oli väga hea ning mängis endale omase stiili järgi," rääkis Kontaveit pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele. "Martic mängis agressiivselt. Martic oli stopp-löökidega küllaltki hea ja osav. Kui ta täpselt võrgu taha lõi, polnud mul enam midagi teha. Tõin küll raskeid palle tagasi, aga ta suutis ikkagi olukordi edukalt lahendada."

Esimene sett kujunes tõeliseks põnevusetenduseks. Kuigi Kontaveitil oli 6:5 eduseisus ka üks matšpall kasutada, suutis Martic selle päästa ja avasetti kiiresse lõppmängu viia. Seal näitas otsustavatel hetkedel juba kindlamat mängu horvaatlanna, võites seti 7:6 (4). Teine sett kuulus Marticile juba numbritega 6:1.

"Esimeses setis olid meil mõlemal häid võimalusi, aga see läks ikkagi talle. Sellega sai Martic indu juurde ning teises setis mängis ta juba hea hooga. Kiires lõppmängus mängis ta tähtsamaid punkte hästi. Tegin ise paar halba viga," jätkas Kontaveit. "Tegelikult näitasime mõlemad täna head tennist."

Mängu ajal käis Kontaveitile juhtnööre jagamas ka treener Nigel Sears. "Ta ütles, et esimeses setis näitasin väga head mängu. Sears tuletas meelde, et meie kahe tasemes on väga vähe erinevusi ja võitlesime avasetis tegelikult võrdselt."

Kokkuvõttes jääb Dubais kaheksa parema sekka jõudnud Kontaveit oma turniiriga rahule. "Tundsin täna end juba väljakul paremini kui eile. Sain kaks head võitu ning üldjoontes näitasin head tennist. Olen praegu küllaltki heas vormis. Loomulikult oleksin tahtnud täna võita, aga vastane tegi väga hea mängu."

Eesti esireketi jaoks jätkub hooaeg Dohas toimuva WTA turniiriga, kus põhitabeliga tehakse algust juba sel pühapäeval.