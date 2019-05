Anett Kontaveit: olen nüüd olukorras, kus Sakkari-sugustel mängijatel pole minu vastu enam midagi kaotada

Enne Prantsusmaa lahtiseid mängitud kolme saviliivaturniiriga jääb Kontaveit enam-vähem rahule. "Mänge olen mänginud küll, sellega ei ole probleemi. Muidugi oleks tahtnud, et oleks läinud paremini - kes see siis ikka tahab esimeses-teises ringis kaotada, muidu oleks olnud palju parem Prantsuse lahtistele peale minna. Samas midagi katastroofilist ei ole, minu mänguga midagi lahti ei ole.

Eelmisel aastal oli näiteks teistpidi - mina olin see, kes mängis esimese 20 vastu nii, et oli vaba tunne ja midagi polnud kaotada. Mitte et ma praegu krampis oleks, aga nüüd on nii, et kes on 50. või 30. koha kandis, nagu näiteks Maria [Sakkari], siis neil ole pinget minu vastu mängida. Eks see nii käib."