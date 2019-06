Anett Kontaveit: mul on hea meel, et suutsin mängu pöörde tuua

"Esimene sett oli kehv, närv oli sees ja ma ei tundnud end vabalt," rääkis Kontaveit pärast kohtumist Delfile. "Teises setis õnnestus end vabamalt tunda ja enesekindlust tuli juurde. Kolmas sett tuli juba enesekindlalt."

Mis aitas närvilisusest vabaneda? "Proovisin iseendaga positiivsem olla ja ennast vabamalt tunda. Sain teises setis mõned head punktid kätte, mis aitasid samuti kaasa."

Kontaveidi hinnangul võis mängu murdemomendiks olla teine sett, kus Kontaveit murdis Darti pallingu ja pääses 4:3 ette. "Kui ma murdsin ja 4:3 ette pääsesin, see võis mulle eelise anda. Proovisin ise lihtsalt iga hetk omi asju paremini teha."

Kontaveiti 4:3 juhtima pääsemisel tekkis mängu ka ligi kümneminutiline paus, sest Dart vajas arstiabi. Pausi ajal käis eestlannaga rääkis tema treener Nigel Sears. "Paus mind ei häirinud, selliseid hetki tuleb kohtumistes ikka ette. Treener (Sears - toim) sõnaski mulle, et ole positiivne ja proovi oma asja ajada ning mängi rahulikult."

Mis eesmärgi oled edasise turniiri jaoks seadnud? "Kindlat eesmärki mul pole. Viimane kuu pole just superhästi õnnestunud, seega võtan ühe mängu korraga. Mul on hea meel võidu üle ning olen rahul, et õnnestus tänasesse mängu pööre tuua."

Järgmises voorus kohtub Kontaveit prantslanna Fiona Ferro (WTA 95.) ja sakslanna Anna-Lena Friedsami (WTA 358.) vahelise kohtumise võitjaga.