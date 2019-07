Anett Kontaveit mängib senise karjääri ühe suurema auhinnasumma peale

Anett Kontaveit on senise karjääri jooksul jõudnud suure slämmi turniiridel neljandasse ringi kolmel korral. Nii kaugele on ta jõudnud 2015. aastal US Openil ning 2018. aastal Austraalia ja Prantsusmaa lahtistel.

Nüüd on tal võimalik neljandasse ringi jõuda ka Wimbledonis. Eestlanna on kõige nimekamal suure slämmi turniiril pääsenud kolmandasse ringi juba kolmandat aastat järjest. Kui kahel eelmisel korral sai tema teekond kolmandas ringis otsa, siis nüüd jahib ta pääsu neljandasse ringi mängus Karolina Muchovaga.

Kui heita aga pilk jagatavatele auhinnarahadele, siis näiteks mullu oli Prantsusmaa lahtistel neljandasse ringi jõudmine rohkem väärt kui nüüd Wimbledonis.

Toona maksti neljandasse ringi jõudnud mängijale 222 000 eurot. Sel korral on Wimbledonis neljanda ringi eest ette nähtud 198 000 eurot. Siinkohal tuleb aga märkida, et turniiri kogu auhinnafond on Wimbledonis suurem ehk Inglismaal väärtustatakse võitjaid kõrgemalt.

Mullu oli Prantsusmaal kogu auhinnafond 39 miljonit eurot, millest nii meeste kui ka naiste turniiri võitjad said 2,2 miljonit eurot. Wimbledonis on tänavu kogu auhinnafond 42 miljonit eurot, millest võitjatele kuulub 2,65 miljonit eurot.

Kontaveidi neljandasse ringi jõudmised suure slämmi turniiridel:



2015. aastal US Openil (189 000 eurot)

2018. aastal Austraalia lahtistel (149 000 eurot)

2018. aastal Prantsusmaa lahtistel (222 000 eurot)

Tänavu Wimbledonis makstakse neljandasse ringi jõudnud mängijale 198 000 eurot.