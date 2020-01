Anett Kontaveit: maha pandud uuele tähisele saab mõelda peale turniiri, minu mängud siin pole veel lõppenud

"Loomulikult on see (veerandfinaal - toim) minu jaoks tähtis, aga turniir ei ole veel läbi. Saan selle üle rohkem rõõmu tunda peale turniiri. Mind ootab kahe päeva pärast ees järgmine vastane," rääkis Kontaveit telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

Täna alistas Kontaveit 18-aastase poolatari Iga Swiateki (WTA 56.) kaks tundi ja 45 minutit kestnud lahingus 6:7 (4), 7:5, 7:5. "Edetabelikoha poolest võis tunduda, et peaksin temast kindlalt üle olema, aga tegu on väga hea mängijaga. Teadsin, et sellest ei tule kerge mäng ja tõenäoliselt ma ei suuda mängida sama veatut tennist kui eelmises ringis Belinda Bencici vastu. Ei olnud lihtne, aga olin selleks valmis. Teadsin, et pean kõvasti võitlema ning mul on väga hea meel, et ma seda teha suutsin," sõnas ta.

Kontaveidil oli kolmandas setis juba 5:1 eduseisul võimalus mäng oma serviga lõpetada, kuid Swiatek tegi kaks servimurret tagasi ning viigistas seti 5:5. "Kuni 5:1-ni tegi ta rohkem vigu, kuid hakkas sealt alates minu teist servi agressiivselt ja edukalt tõrjuma. Oleksin saanud mõned kohad ise paremini mängida, aga ta eksis vähem ja mängis tiba paremini kui enne. Jäin positiivseks ja andsin endast parima. Oli tähtis, et ma sellel kohal ei murduks, vaid võitleksin edasi. Tegin kõik, mis sain," meenutas ta raskeid hetki. "Viimased paar geimi olin natuke stabiilsem ja panin kogu aeg teda ühte lisapalli veel mängima."