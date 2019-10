Anett Kontaveit: ma pole treeninguteks veel piisavalt taastunud

Eesti praegune parim tennisist Anett Kontaveit kadus spordisõprade vaateväljast keset USA lahtisi meistrivõistlusi, kus ta jõudis kolmandasse ringi, kuid pidi siis tervislikel põhjustel mängimisest loobuma. Teadaolevalt tabas Kontaveiti äge viirusinfektsioon ja ta pidi käima isegi kergel lõikusel.

Pärast seda on eestlanna järjepanu loobunud mitmest varem kavas olnud turniirist. Esialgu lükkas WTA edetabelis 25. kohal asuv Kontaveit platsile naasmist lihtsalt edasi, kuid nüüd teatas lõplikult, et hooaeg on tema jaoks läbi saanud.

„Minu jaoks lõppes kahjuks 2019. aasta hooaeg varem, kui olin lootnud. Sellegipoolest tahaksin tänada oma sponsoreid, peret ja kõiki kaasaelajaid toetuse eest. See aastalõpp on minu jaoks väga raske olnud, ma pole veel 100% taastunud. Olen palju kaalu kaotanud ja ei tunne ennast veel piisavalt tugevana, et täies mahus treenida,” teatas Kontaveit oma Instagrami vahendusel.

Järgmise hooaja esimese suurturniiri, Austraalia lahtiste meistrivõistluste alguseni on umbes kaks ja pool kuud. Kontaveit soovib selleks ajaks taas vormi saada. „Loodan siiski tasapisi koormust tõstma hakata ja järgmise aasta esimesteks turniirideks vormis olla,” seisis Kontaveiti postituses.