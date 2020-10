Anett Kontaveit: kriitikat ja mahategemist on võib-olla liialt palju

"Mul tuleb vaimne väsimus võib-olla peale siis, kui olen väga pikalt järjest turniire mänginud ja ma ei ole saanud kodus käia ja ennast vahepeal laadida. Kogu see rutiin on siis nii pikaks läinud ja ma ei ole nii värske ja terav, kui oleks tarvis. Aga ma tunnen, et see (vaimne valmisolek – toim.) on läinud kogu aeg paremaks," rääkis Kontaveit tennise mentaalsest poolest Vikerraadiole antud intervjuus.

"Meil ei ole ju maailmas tennisisti, kes ainult võidaks. Mitte et ma oleks rahul selle kohaga, mis ma olen saavutanud – ma arvan, et ma saan paremini ja ma tahan paremini – aga kriitikat ja mahategemist on väga palju ja võib-olla liialt palju. Ma arvan, et võtan kriitikat hästi vastu, aga mingites kohtades on see liig või ei ole vajalik."

"Tähele paned sa seda (kriitikat – toim.) ikka. Ma arvan, et kõik inimesed panevad tähele, kui nende kohta midagi kirjutatakse. Loomulikult seda pole tore lugeda, aga ma ei tunne, et see minu tuju või sooritusi mõjutaks," arutles 24-aastane maailma 23. reket.

