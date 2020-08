Anett Kontaveit kaotatud finaali järel: mängisin väga hästi, aga vastane mängis superhästi

"Õnnitlused ilusa nädala puhul. Sa mängisid väga hästi," saatis Kontaveit mängujärgsel auhinnatseremoonial õnnitlused prantslannale. Eestlannale olid kodumaalt tulnud finaali kaasa elama 25 inimest. "Olen väga elevil, et kõik tulid vaatama. Tänan ka treenerit Nigel Searsi. Täna ei tulnud see tulemus, mida tahtsime, aga töötame, et järgmine kord võita."

"Ta mängis väga hästi. Ma ei tunne, et oleksin palju valesti teinud," jätkas 24-aastane Kontaveit hiljem toimunud pressikonverentsil. "Mängisin enda arust nii hästi, kui suutsin."

Kontaveitil oli teises setis hea võimalus mäng viigistada, kui ta pääses 5:3 juhtima. Ferro suutis aga seti ikkagi enda kasuks pöörata ning võitis seejärel neli geimi järjest. "Teises setis sain korra jala ukse vahele. Üritasin endale pidevalt sisendada, et kui geimi võidan, siis mul tekib võimalus. Ta mängis täna väga hea mängu," kiitis Kontaveit Ferrot. "Ma ei teinud midagi kehvasti. Mängisin väga hästi, aga ta mängis superhästi."

Kontaveit lisas, et finaali eel oli kerge närv ikka sees, kuid mängu ajal see teda ei mõjutanud. Ka reievigastus teda ei seganud. "Selle taha midagi ei jäänud."

Turniiriga jääb Kontaveit rahule. " Olen õnnelik, et saame taas tennist mängida. Olen uhke selle üle, kuidas mängisin. Läksin ühegi ootuseta, jõudsin finaali ja sain tasavägiseid võite. Mul on hea meel selle nädala üle," avaldas ta ja lisas, et kasuks tuli ka juuli lõpus Tallinnas toimunud Merko Cup. "Muidugi seal oli kõvakattega väljak, siin mängisin ma aga liiva peal. Kindlasti tuli mingil määral kasuks ja hea oli mänge mängida. Füüsiliselt olen väga heas vormis ja olen valmis veelgi mängima, kui vaid saaks."